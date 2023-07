Jagiellonia Białystok zremisowała w drugim sparingu w Kępie

5 lipca, 2023

Jagiellonia Białystok zremisowała z Motorem Lublin 1:1 w swoim drugim sparingu podczas zgrupowania w Kępie. Bramkę dla Żółto-Czerwonych zdobył Jesus Imaz w 8 minucie meczu.

Mimo przewagi Jagi w 72. minucie Motor Lublin wyrównał wynik.

– Jak po każdym meczu są rzeczy, z których jesteśmy zadowoleni, jak i nie jesteśmy zadowoleni – mówi Adrian Sieminiec, trener Jagiellonii Białystok. – Mieliśmy dużą przewagę w posiadaniu piłki i też cieszę się z tego, że dobrze reagowaliśmy na te momenty pressingowe. Wykreowaliśmy sporą ilość sytuacji i zdecydowanie powinniśmy prowadzić więcej niż 1:0, ale jeśli się tego wyniku nie podwyższa to ten mecz jest cały czas otwarty, wynik jest otwarty i jedna bramka może spowodować, że się gubi to zwycięstwo. Pracujemy dalej, będziemy sobie o tym meczu rozmawiać. Jest dużo rzeczy, które poszły do przodu i na tym chcemy się skupić, na pozytywach budować dalszą pracę.

Przed zawodnikami Jagiellonii Białystok jeszcze jeden mecz kontrolny w trakcie obozu w Kępie. Rywalem będzie Polonia Warszawa. (mt/hk)