Jagiellonia Białystok zmierzy się z Widzewem Łódź w 7. kolejce Ekstraklasy

1 września, 2024

Źródło: Jagiellonia Białystok Źródło: Jagiellonia Białystok

Będzie to 12. mecz w tym sezonie, ale dopiero 7. w Ekstraklasie. W niedzielę (01.09) Jagiellonia Białystok na własnym boisku zmierzy się z Widzewem Łódź.

– To będzie trudny mecz. Spodziewam się intensywnego spotkania, więc musimy być w nim mądrzy, aby wykorzystać swoje atuty i ściany – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. – Przy takim natłoku odpoczynek zarówno fizyczny, jak i psychiczny nie jest możliwy. Do tego dochodzą częste podróże, zawodników trzeba wprowadzać w stan regeneracji. Wszystko się nawarstwia, ponieważ w niedzielę rozegramy 12. mecz w tym sezonie, ale adoptujemy się i uczymy się tej sytuacji. Nie chcemy narzekać, ale wziąć za to odpowiedzialność. Przed nami meczu u siebie z Widzewem, a to na stadionie przy Słonecznej zrobimy wszystko, aby potwierdzać naszą jakość. Poza tym ostatnie starcia ligowe kończyliśmy bez punktów, dlatego chcemy się odkuć.

Początek meczu z Widzewem Łódź o 20:15. Natomiast od 15:00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku będzie piknik na zakończenie lata. Zaplanowano atrakcje kulturalne, jak i sportowe. Wstęp na piknik jest bezpłatny.

Będzie tam również stoisko Białostockiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, ponieważ rozpoczyna się akcja „Stadiony bez barier”. Kampania ma na celu promocję polskich stadionów jako dostępnych, bezpiecznych i przyjaznych dla wszystkich kibiców, niezależnie od stanu zdrowia, specjalnych potrzeb czy ewentualnych dysfunkcji. Działania będą prowadzone podczas meczów siódmej i ósmej kolejki Ekstraklasy. W kampanii pojawi się również spot promocyjny. Podczas rozgrywek dostępna będzie audiodeskrypcja dla osób niedowidzących i niewidomych. (hk)