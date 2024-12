Jagiellonia Białystok zmierzy się na wyjeździe z FK Mlada Boleslav

12 grudnia, 2024

W czwartek, 12 grudnia, o godzinie 21:00 Jagiellonia Białystok zmierzy się na wyjeździe z czeską drużyną FK Mlada Boleslav w ramach piątej kolejki Ligi Konferencji UEFA. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, a trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, przewiduje, że rywale będą grali z dużą determinacją i będą dążyli do zwycięstwa.

Jagiellonia w świetnej formie

Jagiellonia Białystok, z dorobkiem 10 punktów, zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli grupy, tuż za Chelsea Londyn i Legią Warszawa. Ekipa z Białegostoku może pochwalić się znakomitą formą, która trwa nieprzerwanie od połowy września. Białostoczanie nie przegrali żadnego z ostatnich siedemnastu spotkań, które rozegrali w Ekstraklasie, Pucharze Polski oraz Lidze Konferencji UEFA.

Mlada Boleslav – zmienność formy

FK Mlada Boleslav, choć w fazie grupowej Ligi Konferencji nie spisywała się najlepiej, w ostatniej kolejce wywalczyła pierwsze punkty, pokonując Betis Sewilla 2:1. Czeska drużyna zajmuje 30. miejsce w łącznej tabeli, ale w krajowej lidze prezentuje lepszą formę, wygrywając cztery kolejne mecze. Dzięki temu zyskała pewność siebie przed nadchodzącym starciem z Jagiellonią.

Przewidywania na mecz

Jagiellonia w meczu z Mladą Boleslav liczy na utrzymanie wysokiego poziomu gry i dążenie do kolejnych punktów, które przybliżą ją do awansu do kolejnej fazy rozgrywek. Trener Siemieniec zaznaczył, że drużyna czeskiego klubu przypomina swoim stylem gry słoweński NK Celje, z którym Jagiellonia zremisowała 3:3 w poprzedniej rundzie Ligi Konferencji.

– Spodziewam się przeciwnika, który będzie miał w sobie dużo determinacji do tego, żeby wygrać spotkanie, zważywszy na dobry moment, w którym są, zważywszy też na ostatnie zwycięstwo w lidze konferencji przeciwko Betis u siebie. Na pewno biorąc pod uwagę fakt, że pozostałe dwa mecze będą chcieli zrobić wszystko, żeby dać sobie szansę powalczyć o o playoffy – mówi Trener Adrian Siemieniec.

Kiedy mecz?

Spotkanie FK Mlada Boleslav – Jagiellonia Białystok odbędzie się w czwartek, 12 grudnia, o godzinie 21:00. Białostoczanie będą walczyć o utrzymanie swojej pozycji w tabeli i zbliżenie się do upragnionego awansu. Będzie to kolejna szansa na podtrzymanie świetnej formy drużyny w rozgrywkach międzynarodowych. (pc)