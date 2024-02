Jagiellonia Białystok zagra z Koroną Kielce w ramach 1/4 finału Pucharu Polski

28 lutego, 2024

źródło: jagiellonia.pl źródło: jagiellonia.pl

W środę (28.02) piłkarze zagrają na stadionie przy Słonecznej w Białymstoku. Będzie to ćwierćfinałowy mecz Pucharu Polski pomiędzy Jagiellonią Białystok a Koroną Kielce.

Żółto-Czerwoni do tej pory pokonała Śląsk Wrocław, Resovię Rzeszów oraz Wartę Poznań. Natomiast kielczanie wygrali z rezerwami Jagiellonii, rezerwami Legii, a później też z samą Legią. Stawką środowego meczu jest awans do półfinału Pucharu Polski.

– Dla mnie to jest mecz bardzo ważny, jak każdy mecz ligowy, bym powiedział nawet, że w meczu ligowym, jeżeli stracimy punkty to mamy gdzie je odrobić, tutaj nie. Jest jeden mecz i on decyduje o tym kto będzie grał w półfinale. Oczywiście bierzemy pod uwagę, że gramy teraz w środę mecz pucharowy, a w sobotę gramy w Zabrzu w bardzo krótkim czasie i bierzemy to pod uwagę w kontekście analizy, ale tylko i wyłącznie dla nas punktem naszej orientacji i skupienia to jest to co ma się dziać w środę, bo chcemy ten mecz wygrać – zapewnia Adrian Sieminiec, trener Jagiellonii Białystok.

Początek spotkania pomiędzy Jagiellonią Białystok, a Koroną Kielce o 17:30. (hk)