Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z Wartą Poznań

Sierpień 26, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Przeciwnikiem Jagiellonii Białystok, w ramach 6 kolejki ligowych zmagań, będzie Warta Poznań. Mecz w piątek (27.08) na wyjeździe.

Warciarze zadebiutowali w ekstraklasie w ubiegłym sezonie, który zakończyli na piątej lokacie, ocierając się o miejsce gwarantujące występ w europejskich pucharach.

Trener Żółto – Czerwonych Ireneusz Mamrot przyznaje, że Warta obecnie jest silniejszą drużyną, niż podczas ubiegłorocznych rozgrywek.

– Warta pozyskała zawodników, którzy napędzają zespół, jak Milan Corryn. To jest silniejsza drużyna niż w ubiegłym sezonie, nie mam co do tego wątpliwości. Są skuteczni, nie potrzebują wielu okazji, aby strzelić gola. Ponadto są zespołem bardzo dobrze zorganizowanym, jeśli chodzi o grę defensywną – powiedział szkoleniowiec Jagiellonii Białystok Ireneusz Mamrot.

Aktualnie Warta Poznań po rozegraniu pięciu kolejek zajmuje 14 miejsce w tabeli.

– W tamtym sezonie pokazali nam, że nie są łatwym przeciwnikiem. Uważam, że nie ma co lekceważyć w naszej lidze nikogo, bo jak życie pokazuje, każdy z każdym może wygrać, albo przegrać. Uważam, że Warta ma potencjał, swoją jakość, dlatego musimy być uważani – dodawał obrońca Jagiellonii Błażej Augustyn.

Początek meczu o 20.30. (ea)