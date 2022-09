Jagiellonia Białystok. Wygrana 4:0 ze Stalą Mielec

Wrzesień 13, 2022

Jagiellonia Białystok pokonała Stal Mielec 4:0. Po dwa gole strzelili Jesus Imaz i Marc Gual. Tym samym po 9. kolejce Ekstraklasy Żółto-Czerwoni wyszli ze strefy spadkowej i są na 9 pozycji. Aktualnie mają 12 punktów.

Już w piątej minucie Jaga trafiła do siatki po uderzeniu głową Tarasa Romanczuka. Jednak sędzia zdecydował, że zawodnik w momencie oddania strzału był na spalonym. Pierwszą bramkę zatem strzelił Jesusa Imaza w 32. minucie spotkania. Po kolejnych pięciu minutach Jagiellonia prowadziła już 2:0 po bramce Marca Guala. Pierwsza połowa zakończyła się z wynikiem 3:0 po kolejnym trafionym strzale Marca Guala w 40. minucie meczu. W drugiej połowie spotkania w 65. minucie Jesus Imaz zdobył czwartą bramkę dla Żółto-Czerwonych.

– Cieszymy się po takim spotkaniu i dobrej grze – mówił trener Jagielloni, Maciej Stolarczyk. – Od początku sezonu mieliśmy takie momenty, że kreowaliśmy sytuacje, a one nie były zamieniane na bramki. W tym meczu to wszystko zafunkcjonowało i bardzo się z tego cieszę. Teraz moją rolę jest to, abyśmy byli powtarzalni w kolejnych spotkaniach, bo to jest dla nas kluczowe.

Następny mecz Jagiellonia zagra w sobotę (17.09) o 15:00. Na wyjeździe podejmie Lechią Gdańsk, która znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli Ekstraklasy. (hk)