Jagiellonia Białystok wygrała domowe spotkanie z Legię Warszawa

2 października, 2023

Źródło: Jagiellonia Białystok, fot. Kamil Świrydowicz Źródło: Jagiellonia Białystok, fot. Kamil Świrydowicz

Jagiellonia Białystok pokonała u siebie Legię Warszawa 2:0 w meczu 10. kolejki Ekstraklasy. Gole dla Żółto-Czerwonych w pierwszej połowie strzelili Hiszpanie – Jose Naranjo i Jesus Imaz.

Tym samym to pierwszy w tym sezonie przegrany mecz Legii, natomiast Jagiellonia kontynuuje serię wygranych domowych spotkań.

– Bardzo się cieszymy z tego, że wygraliśmy traki mecz, bo to jest jedna sprawa wygrać z Legią u siebie, z taką Legią, w takiej formie – mówi Adrian Siemieniec. trener Jagiellonii Białystok. – My naprawdę mentalnie byliśmy dobrze przygotowani do tego meczu.

Po tym meczu Jagiellonia ma 19 punktów i zajmuje 4 pozycję w tabeli.

Jednocześnie w trakcie tego meczu była akcja 'Dorzuć misie’, Po gwizdku kończącym pierwszą połowę na murawę wrzucano sto tysięcy pluszaków. Fundacja STS za każdą pluszową zabawkę przekaże 5 złotych na rzecz podopiecznych Fundacja Naszpikowani. (hk)