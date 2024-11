Jagiellonia Białystok walczy o punkty w Lidze Konferencji – starcie z Molde FK

W czwartek, 7 listopada, piłkarze Jagiellonii Białystok zmierzą się na Chorten Arenie z norweskim Molde FK w ramach Ligi Konferencji Europy. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.

Walka o kolejne punkty

Jagiellonia Białystok ma na swoim koncie już dwa zwycięstwa: 2:1 nad FC Kopenhagą oraz 2:0 z Petrocubem Hincesti. Obecnie, plasując się na szóstym miejscu w tabeli Ligi Konferencji wspólnie z Hearts of Midlothian, żółto-czerwoni mają nadzieję na kontynuację dobrej passy i wywalczenie kolejnych punktów, które przybliżą ich do awansu.

Molde FK – wymagający przeciwnik z Norwegii

Molde FK rozpoczęło tegoroczne rozgrywki w Lidze Konferencji od pewnego zwycięstwa 3:0 nad Larne z Irlandii Północnej, które zajmuje ostatnie miejsce w 36-zespołowej stawce. Następnie norweski klub przegrał na wyjeździe z KAA Gent 1:2, tracąc decydującego gola w doliczonym czasie gry. W krajowej lidze Eliteserien Molde zajmuje aktualnie czwarte miejsce, co zmniejsza ich szanse na mistrzostwo, ale zespół wciąż walczy o prawo do gry w europejskich pucharach.

Polska historia Molde FK i powiązania z Jagiellonią

Norweski klub po raz trzeci zawita do Polski, mając w pamięci zwycięstwo 3:0 nad Legią Warszawa w lutym tego roku, które zapewniło im awans do 1/8 finału poprzedniej edycji Ligi Konferencji. W bramce Molde stoi 21-letni Albert Posiadała, który zimą przeszedł tam z Radomiaka Radom i zdążył już rozegrać więcej meczów w norweskiej lidze (18) niż w Ekstraklasie.

Dla Jagiellonii to kolejna okazja na konfrontację z norweskim rywalem, choć wspomnienia z poprzedniego pucharowego starcia z Bodø/Glimt nie należą do najprzyjemniejszych – w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów żółto-czerwoni ulegli norweskiej drużynie 0:1 w Białymstoku oraz 1:4 na wyjeździe.

Zasady Ligi Konferencji

W fazie ligowej Ligi Konferencji każda z 36 drużyn rozgrywa po sześć spotkań – po trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Zespoły z pierwszych ośmiu miejsc automatycznie awansują do 1/8 finału, a drużyny z miejsc 9-24 walczą w barażach. Po tej kolejce Jagiellonia zmierzy się jeszcze z NK Celje w Słowenii, FK Mladą Boleslav w Czechach oraz słoweńską Olimpiją Lublana na swoim stadionie.

Arbitrzy z międzynarodowym doświadczeniem

Spotkanie z Molde FK sędziować będzie Serb Milos Milanovic, który w ubiegłym roku prowadził także mecz polskiej reprezentacji U-17 podczas Mistrzostw Europy.

Kibice Jagiellonii liczą na kolejne zwycięstwo i utrzymanie dobrej formy w Lidze Konferencji. Starcie z Molde FK to ważny krok na drodze do awansu, a emocji z pewnością nie zabraknie. (pc)