Jagiellonia Białystok vs. Zagłębie Lubin- kolejny mecz przy Słonecznej

16 marca, 2023

Maciej Stolarczyk, źródło: jagiellonia.pl

Przed piłkarzami Jagiellonii Białystok kolejny domowy mecz i tym samym kolejna potyczka z sąsiadem w tabeli. W sobotę (18.03) o 15:00 Żółto-Czerwoni zagrają z Zagłębiem Lubin.

– Wiemy, jak ważny jest to mecz dla układu w klasyfikacji. Zagłębie ma o jeden punkt więcej od nas, sytuacja jest podobna do tej sprzed tygodnia, kiedy mierzyliśmy się z Górnikiem Zabrze. Widzę jak zespół pracuje podczas treningów, jakie są jego reakcje. Aura, którą mamy w Białymstoku, wsparcie kibiców są dla nas bardzo istotne i wierzę, że pomogą nam wygrać mecz – powiedział trener Jagiellończyków, Maciej Stolarczyk.

Swoje poprzednie spotkanie ligowe, z Górnikiem Zabrze, podopieczni Macieja Stolarczyka wygrali 2:1 i odskoczyli ze strefy spadkowej.

– Starcie z lubinianami będzie bardzo istotne, jak kolejne potyczki przeciwko Stali Mielec i Lechii Gdańsk. W podobny sposób będziemy się do nich przygotowywać. Cieszę się, że uporaliśmy się z Górnikiem i chcę abyśmy zrobili krok do przodu. Chcemy wygrać, aby mieć lepszy bilans meczów bezpośrednich. Z drugiej strony z podobnym celem przyjedzie tutaj Zagłębie i nie chciałbym, by to nas paraliżowało i usztywniało – dodał Stolarczyk.

W meczu z Górnikiem Zabrze trzech zawodników zostało ukaranych żółtą kartką, tj. Taras Romanczuk, Michał Pazdan i Paweł Olszewski. Żaden nie musi jednak pauzować w spotkaniu z Zagłębiem ze względu na nadmiar kartoników. (mt)