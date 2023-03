Jagiellonia Białystok vs. Stal Mielec. Stolarczyk: „Wiemy jak ważne mecze nas czekają”

30 marca, 2023

Po przerwie na mecze reprezentacji Jagiellonia Białystok wraca do zmagań ekstaklasowych. Przed piłkarzami wyjazdowy mecz ze Stalą Mielec. Spotkanie w ramach 26. kolejki piłkarskiej ekstraklasy zostanie rozegrane w poniedziałek (03.04) o 19:00.

– Przerwę reprezentacyjną poświęciliśmy na dobre przygotowanie nie tylko do meczu ze Stalą, ale także tego, co czeka nas w kwietniu, a tych spotkań w nadchodzącym miesiącu rozegramy nieco więcej. Te dwa tygodnie poświęciliśmy na regenerację. Zależało nam, aby kontuzjowani szybciej wrócili do zdrowia. Zdajemy sobie również sprawę, jak ważne mecze nas czekają. Pierwszy już w poniedziałek ze Stalą Mielec, która niedawno zmieniła szkoleniowca. My skupiamy się na sobie i swoich celach, chcemy wykorzystać swoje atuty, które pokazaliśmy w ostatnim meczu. Podczas treningów skupialiśmy się na kreowaniu akcji podbramkowych, a także zniwelowaniu potencjału ofensywnego rywali. W sparingu z Widzewem nie mogliśmy skorzystać z części zawodników, co było spowodowane urazami. Walczymy z czasem, aby byli do naszej dyspozycji w poniedziałek – powiedział trener Jagi, Maciej Stolarczyk.

Piłkarze Dumy Podlasia swoje poprzednie spotkanie ligowe – z Zagłębiem Lubin – zremisowali 2:2. W tamtym starciu jeden zawodnik Żółto-Czerwonych, tj. Dusan Stojinović został ukarany żółtą kartką. Żaden z Jagiellończyków nie musi jednak pauzować w spotkaniu ze Stalą Mielec ze względu na nadmiar żółtych kartoników.

Białostoczanie zajmują obecnie 14. miejsce z dorobkiem 29 punktów. Stal ma 30 punktów i zajmuje 11. lokatę. (mt)