Jagiellonia Białystok. Raport kartkowy przed domowym meczem ze Śląskiem Wrocław

Kwiecień 28, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W sobotę (30.04) na własnym stadionie przy Słonecznej Jagiellonia podejmie Śląsk Wrocław. Dla obu drużyn będzie to bardzo ważne spotkanie. Jagiellonia jest na dwunastym miejscu w tabeli, Śląsk na czternastym.

Jagiellończycy swój ostatni mecz, z Piastem Gliwice, przegrali 1:2. Podczas tamtej konfrontacji trzech zawodników Jagiellonii zostało ukaranych żółtymi kartkami. Napomnienia otrzymali Michał Żyro (pierwsza żółta kartka w sezonie), Fedor Cernych (siódma żółta kartka w sezonie) oraz Taras Romanczuk (dziewiąta żółta kartka w sezonie). Żaden zawodnik Jagiellonii nie musi jednak pauzować w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław ze względu na nadmiar żółtych kartek.

Piłkarze Śląska Wrocław swoje ostatnie ligowe spotkanie z Termalicą przegrali 0:4. Trener Piotr Tworek na pomeczowej konferencji przepraszał wszystkich, którzy widzieli to spotkanie i zapowiedział walkę o punkty w Białymstoku.

– Myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, jaką wagę ma to spotkanie jeśli chodzi o dalszy przebieg rozgrywek, jeśli chodzi o naszą motywację na dalszym etapie. Zostały nam cztery mecze, które możemy wygrać, które powinniśmy wygrać. Musimy się skupić na tym, by się przygotować jak najlepiej do tego spotkania pod każdym względem. Musimy być przygotowani na walkę, bo taka z pewnością będzie od pierwszej minuty. Zespół Śląska jest walczącym zespołem – mówi trener białostoczan Piotr Nowak.

Przed pierwszym gwizdkiem kibice będą mogli spotkać się z zawodnikami „Dumy Podlasia”. Jeden z piłkarzy Jagi pojawi się bowiem o godz. 13:30 w Gastrostrefie zlokalizowanej obok parkingu znajdującego się przy wjeździe na teren obiektu od ul. Słonecznej. Będzie zatem możliwość nie tylko spróbowania smacznych potraw, serwowanych na terenie Gastrostrefy, ale także porozmawiania, zrobienia sobie zdjęcia czy zbicia „piątki” z graczami Jagi, którzy przebywać tam będą do godz. 14:30.

Znajdzie się również coś dedykowanego najmłodszym sympatykom Żółto-Czerwonych. Zawodnikom w Gastrostrefie towarzyszyć będzie jagiellońska maskotka, Pszczoła, a ponadto na terenie strefy Gastro pojawi się znany już Kibicom dmuchaniec w kształcie pszczoły, z którym będzie można zrobić sobie zdjęcie.

Początek meczu o 15:00. (mt)