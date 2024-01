Jagiellonia Białystok przed ostatnim meczem kontrolnym

29 stycznia, 2024

Przed Jagiellonią Białystok ostatni mecz kontrolny w ramach okresu przygotowawczego. W środę Duma Podlasia zmierzy się z ukraińską Zorią Ługańsk.

Natomiast w ostatnim meczu sparingowym rozegranym w tureckim Belek, żółto-czerwoni zremisowali z Ordabasmi Szymkent 2:2.

– To co mnie cieszy to, że na pewno stwarzamy dużo sytuacji bramkowych – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. – Cieszy mnie też to, że widać progres w naszej grze w stosunku do ostatniego meczu. To też nie było słabe spotkanie w naszym wykonaniu. O tych sytuacjach, w których straciliśmy bramki i też nie tylko, oczywiście sobie porozmawiamy.

Gole dla żółto-czerwonych strzelili Afimico Pululu i Jose Naranjo. (jł)