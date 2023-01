Jagiellonia Białystok powróciła ze zgrupowania w Turcji i trenuje na własnych boiskach

Styczeń 16, 2023

Źródło: Jagiellonia Białystok Źródło: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok wróciła ze zgrupowania w Belek. W trakcie dwóch tygodni piłkarze zagrali cztery mecze kontrolne. Dwa rozegrane w ostatni weekend pobytu w Turcji Jagiellończycy przegrali: z Wisłą Płock 1:3 i z FK Radnicki 1:2.

Na koniec zgrupowania do zespołu Jagiellonii Białystok dołączył nowy zawodnik. Jest nim Francuz Aurelien Nguiamba, który został wypożyczony ze Spezii do końca bieżącego sezonu. Będzie grał na pozycji środkowego pomocnika.

W trakcie treningów w Belek stopniowo był wprowadzany system taktyczny z czwórką zawodników na tyle.

– W tej chwili chcemy mieć jakiś system alternatywny do grania z trójką w tyle – mówi Rafał Grzyb, drugi trener Jagiellonii Białystok. – Wiadomo, że coraz więcej drużyn przechodzi na system czwórkowy, dlatego my też chcemy mieć go w zanadrzu. To jest forma rozegrania meczu, której jeszcze nie ćwiczyliśmy, dlatego wprowadzamy stopniowo to ustawienie.

Teraz piłkarze Jagiellonii będą trenować w Białymstoku. Najbliższy mecz zagrają z Motorem Lublin w sobotę (21.01). To również będzie sparing.

– To kolejny przeciwnik z rodzaju takich niełatwych. Teraz przejął go trener Gonçalo Feio i na pewno poukładał troszeczkę ten zespół. To będzie ostatni sprawdzian dla naszych zawodników. Ostatnie szlify i ewentualne korekty w składzie, po to aby na mecz z Piastem Gliwice być w pełni przygotowanym i gotowym do boju – dodaje Rafał Grzyb.

Pierwszy mecz w rundzie wiosennej Jagiellonia zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice 29 stycznia. (hk)