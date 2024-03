Jagiellonia Białystok powalczy ze Śląskiem Wrocław o pierwsze miejsce w tabeli

8 marca, 2024

Fot. Jagiellonia Białystok Fot. Jagiellonia Białystok

To absolutny hit kolejki Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok podejmie w piątek (08.03) Śląsk Wrocław na Stadionie Miejskim przy Słonecznej.

Żółto-czerwoni są aktualnie wiceliderem Ekstraklasy, natomiast przeciwnicy – liderem. Rywalizacja o pierwsze miejsce w tabeli rozpocznie się o 20:30.

– Bardzo się cieszymy na takie spotkanie – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. – Celem jest zawsze wygrać mecz. My musimy się skupić na tym, co mamy do zrobienia i chcemy dać radość naszym kibicom, chcemy wygrać spotkanie, chcemy pokazać dobrą grę i na tym się skupiamy.

Piątkowy (08.03) mecz Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław będzie 50. w historii spotkaniem oficjalnym tych drużyn.

– Przewiduje spotkanie na najwyższym szczeblu i najwyższym poziomie – mówi Remigiusz Jezierski, były piłkarz Jagiellonii Białystok i Śląska Wrocław, komentator sportowy. – Zespoły mają swoje mocne strony w ataku, w ofensywie, w sposobie grania. Ja jako były piłkarz nie patrzę tylko na wynik, bo wiemy, że w piłce nożnej to różnie bywa i piłka jest przewrotna.

Jagiellonia Białystok pozycję lidera straciła po przegranej z Górnikiem Zabrze. Jeśli wygra piątkowe (08.03) spotkanie, odzyska pierwsze miejsce. (jł)