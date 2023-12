Jagiellonia Białystok powalczy o ćwierćfinał Pucharu Polski

5 grudnia, 2023

fot. Michał Czarnecki fot. Michał Czarnecki

Przed Jagiellonią Białystok kolejny mecz z Wartą Poznań na przestrzeni kilku dni. We wtorek (05.12) drużyny zmierzą się w ramach 1/8 finału Puchar Polski. W piątkowym (01.12) spotkaniu ligowym Jagiellonia pokonała Wartę 2:1.

Adrian Siemieniec, trener Jagi, uważa że mecze będą się różnić.

– To oczywiście zależy głównie od tego jakie wnioski wyciągnęli trenerzy po pierwszym spotkaniu i też od zestawień personalnych, czyli jaką jedenastkę zdecyduje się trener Warty wystawić i jaką jedenastolatkę zdecyduje się wystawić ja. Kluczowe będą jednak wnioski w kontekście tego jak ten mecz ma wyglądać, jaki scenariusz ma przybrać. My swoje wnioski mamy wyciągnęliśmy je na podstawie tego co się działo w Grodzisku. Będziemy chcieli je wdrożyć, oczywiście nie ma na to dużo czasu, ale postaramy się maksymalnie ten czas wykorzystać żeby poprawić to co nie funkcjonowało – zapewnia Adrian Siemieniec.

Przeciwnicy Żółto-Czerwonych coraz lepiej przygotowują się do meczów. Trener uważa, że świadczy to o dobrym postrzeganiu drużyny.

– Nie chcemy schodzić z tej drogi, tylko nauczyć się reagować na różne sytuacje. Liczba scenariuszy kiedyś się kończy, w określony sposób można grać i tych sposobów też jest określona ilość, więc my coraz więcej wiemy, coraz więcej się uczymy, coraz więcej scenariuszy już przerobiliśmy, a że możemy się uczyć i przy okazji wygrywać to jest kapitalna sprawa – dodaje Adrian Siemieniec.

Spotkanie w ramach Pucharu Polski będzie we wtorek (05.12) o 21:00 na stadionie przy ul. Słonecznej w Białymstoku. (hk)