Jagiellonia Białystok. Podsumowanie zimowego okienka transferowego

Marzec 3, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Jagiellonia zamknęła zimowe okno transferowe. Szeregi żółto-czerwonych wzmocniło czterech piłkarzy.

Do zespołu z wypożyczenia do pierwszoligowej Arki Gdynia wrócił Bartosz Kwiecień. Kolejnym ruchem było rozwiązanie umowy z Szymonem Sobczakiem. Napastnik w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 PKO Ekstraklasy wystąpił tylko w jednym spotkaniu ligowym pierwszego zespołu. W styczniu na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec.

Po odejściu Sobczaka Jagiellonia pozyskała 26-letniego lewego defensora z białoruskiego BATE Borysow – Bojana Nasticia, który podpisał umowę z klubem na 3,5 roku.

Zaraz po tym transferze Jaga wypożyczyła do końca bieżącego sezonu do pierwszoligowej Puszczy Niepołomice Mateusza Wyjadłowskiego.

W tym okienku transferowym do klubu dołączył też środkowy defensor Myroslav Mazur. 22-letni Ukrainiec związał się kontraktem do końca bieżącego sezonu, z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.

Ostatnim transferem do klubu było przyjście 20-letniego lewego defensora, Godfreya Stephena Bitoka. Nigeryjczyk do Jagiellonii przeniósł się z białoruskiego Isłaczu Mińskij Rajon. Związał się z Jagiellonią czteroletnim kontraktem, do końca 2024 roku.

Ponownie wypożyczony z Jagiellonii został Hiszpan – Juan Camara. Rundę wiosenną spędzi w rumuńskim klubie Universitatea Craiova.

Na finiszu zimowego okienka transferowego z Jagiellonii wypożyczony został jeszcze Zoran Arsenić, który wiosenną część sezonu spędzi w Rakowie Częstochowa. (źródło: jagiellonia.pl/mc)