Jagiellonia Białystok. Piłkarze trenują w Belek

Styczeń 12, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Piłkarze Jagiellonii Białystok są na zgrupowaniu w tureckim Belek. Jak mówi trener zespołu, Bogdan Zając sporo czasu poświęcają pracy defensywnej. Skupiają się również na motoryce.

– Obecnie mamy taki okres, kiedy można jeszcze nieco „dołożyć do pieca”. Jest praca, jest duży wysiłek, ale wszystko pod kontrolą. Chcemy z dnia na dzień iść do przodu i jak najlepiej wykorzystać czas spędzony tutaj, w pełni korzystając z warunków. Zapowiadane są opady deszczu, ale jesteśmy na to przygotowani. Liczę, że wszystko będzie dobrze. Mocno trenujemy i przygotowujemy się do kolejnej rundy – powiedział opiekun Jagiellończyków.

W kadrze Jagielonii na obóz znalazło się miejsce dla kilku nowych twarzy, w tym zawodników powracających z wypożyczenia.

– Ustaliliśmy, że weźmiemy ich na zgrupowanie, żeby się im przyjrzeć. Chcieliśmy zobaczyć w jakiej są obecnie dyspozycji, na jakim etapie, czy ewentualnie byliby na ten moment wzmocnieniem zespołu. Czas na wnioski jeszcze przyjdzie, póki co pracują z nami – dodał Zając.

Jaga na zgrupowaniu w tureckim Belek będzie do 22 stycznia. W tym czasie rozegra cztery mecze kontrolne. Pierwszy sparing zaplanowany jest na czwartek (14.01) z Zagłębiem Lubin. (mt/mc)