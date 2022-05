Jagiellonia Białystok. Pięciu zawodników żegna się z klubem

Maj 20, 2022

fot. Katarzyna Cichoń

Błażej Augustyn, Przemysław Mystkowski, Filip Piszczek, Pavels Steinbors i Michał Żyro – to piłkarze, których w nowym sezonie nie zobaczymy już w drużynie Jagiellonii Białystok. Umowy tych pięciu zawodników wygasają wraz z końcem czerwca. I jak informuje klub, nie zostaną przedłużone.

Spośród tych graczy najdłużej związany z „Dumy Podlasia” był Przemek Mystkowski. „Mystek” to wychowanek Jagiellonii, który w pierwszym zespole debiutował jeszcze za pierwszej kadencji trenera Michała Probierza w zremisowanym 2:2 wyjazdowym meczu z Cracovią. Tamten występ dał mu miano najmłodszego Jagiellończyka na boiskach Ekstraklasy w historii, które to miano dzierży do dzisiaj. Na przestrzeni ośmiu lat, z których dwa spędził na wypożyczeniach w Miedzi Legnica i Podbeskidziu Bielsko-Biała, pomocnik rozegrał dla Jagiellonii 92 mecze (Ekstraklasa, Puchar Polski, kwalifikacje Ligi Europy), w których zdobył cztery bramki i zanotował cztery asysty. Z Żółto-Czerwonymi białostoczanin sięgnął po brązowy medal mistrzostw Polski w sezonie 2014/2015 oraz srebrny w sezonie 2016/2017.

Pavels Steinbors do Jagiellonii przeniósł się latem 2020 roku po zakończeniu przygody z Arką Gdynia. Łotysz w koszulce z „Jotką” na piersi rozegrał przez dwa sezony 20 spotkań, czterokrotnie zachowując czyste konto. Razem z Żółto-Czerwonymi 36-latek finiszował na 9. miejscu w kampanii 2020/2021.

Kolejnym odchodzący z Jagiellonii zawodnikiem jest Błażej Augustyn. 34-latek trafił do stolicy Podlasia również latem 2020 roku, kiedy opuścił szeregi Lechii Gdańsk. Na przestrzeni dwóch sezonów rozegrał dla Żółto-Czerwonych 39 ligowych spotkań, w których zdobył jedną bramkę. Podobnie jak Steinbors był częścią drużyny, która przed rokiem zajęła 9. miejsce na koniec sezonu 2020/2021.

Michał Żyro i Filip Piszczek trafili do Jagiellonii w różnych momentach kończącego się sezonu 2021/2022. Pierwszy z nich dołączył w ostatnich dniach letniego okna transferowego, a drugi przeniósł się na Podlasie zimą. Żyro zagrał dla Jagi 13 razy (jedna bramka), a Piszczek pięciokrotnie (bez gola). (źródło: jagiellonia.pl)