Jagiellonia Białystok. Obchody stulecia klubu przełożone na 2021 rok

Maj 19, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Nie będzie w tym roku kibicowskich obchodów stulecia Jagiellonii Białystok. Wszystkie zaplanowane wydarzenia mają się odbyć za rok.

– Rok 2020 rozpoczął się od konkretnego racowiska w centrum Białegostoku pokazywanego później w wielu telewizjach i stronach internetowych na całym świecie. W referendum zadecydowaliśmy o powrocie naszej „Starej Jotki” na swoje miejsce, jak również odbył się wspaniały Bal Kibiców Jagiellonii. Reszta roku miała być równie, jak nie jeszcze bardziej spektakularna, niż sam styczeń – piszą na swoim facebookowym profilu członkowie Stowarzyszenia Kibiców „Dzieci Białegostoku”.

Jubileusz stulecia białostockiego klubu miał być wyjątkowo huczny. W planach był wielki koncert na Rynku Kościuszki, pochód przez miasto, bieg ulicami Białegostoku na 1920 metrów czy odsłonięcie pomnika żołnierzy 42. Pułku Piechoty przed stadionem przy ul. Słonecznej.

– Zaraza chciała zniszczyć nasze plany i marzenia, nad którymi ciężko pracowaliśmy od 2018 roku. Nie wiedziała na kogo trafiła… My się nie poddamy! Mamy więcej czasu, aby jeszcze lepiej przygotować się do czegoś co przeżyjemy tylko raz w życiu – zapewniają kibice białostockiej drużyny. (mt/mc)