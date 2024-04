Jagiellonia Białystok nie zagra w finale Pucharu Polski

4 kwietnia, 2024

Fot: FB Jagiellonia Białystok Fot: FB Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok została wyeliminowana z Pucharu Polski. Na wczorajszym meczu wyjazdowym przegrali z Pogonią Szczecin w dogrywce 1:2.

– Jesteśmy smutni i rozczarowani, bo zagrać w finale rozgrywek na Stadionie Narodowym to wielka rzecz, wielka sprawa dla każdego klubu. Dla każdego zawodnika, trenera jest to marzenie. Naprawdę jestem z tego zespołu dumny. Wiem, że dzisiaj to boli, ale chciałbym żeby to tylko nas wzmocniło i wierzę, że po tym dzisiejszym meczu będziemy jeszcze silniejsi – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok.

W niedzielę żółto – czerwoni zmierzą się z Legią Warszawa w ramach 27 kolejki Ekstraklasy. (mg)