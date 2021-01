Jagiellonia Białystok. Kwiecień wraca do drużyny

Styczeń 7, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Bartosz Kwiecień ponownie dołączył do drużyny Jagiellonii. Czas wypożyczenia defensora do Arki Gdynia został skrócony. Tym samym Bartek będzie przygotowywał się z ekipą żółto-czerwonych do wiosennej części sezonu PKO Ekstraklasy.

Jesień ubiegłego roku „Kwiato” spędził na wypożyczeniu w pierwszoligowej Arce Gdynia, w której rozegrał 15 oficjalnych spotkań, w tym jedno w Pucharze Polski.

W wyjściowej jedenastce pojawił się 13 razy. Podczas pobytu na Wybrzeżu Bartek zaliczył jedną asystę i zgromadził sześć żółtych kartek, w tym jedną czerwoną.

Arka zakończyła 2020 rok na piątej pozycji w tabeli pierwszej ligi. Ponadto awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski. (źródło: jagiellonia.pl/mc)