Jagiellonia Białystok. Jesus Imaz w jedenastce 26. kolejki PKO Ekstraklasy

5 kwietnia, 2023

Jesus Imaz, źródło: jagiellonia.pl Jesus Imaz, źródło: jagiellonia.pl

Zawodnik Jagiellonii Białystok Jesus Imaz znalazł się w jedenastce 26. kolejki PKO Ekstraklasy.

Hiszpan w ostatnim meczu Żółto-Czerwonych ze Stalą Mielec, już w 3. minucie strzelił gola. Była to już jego jedenasta bramka w sezonie.

– W trakcie meczów nie myślę o indywidualnych celach. Nigdy nie jestem zadowolony po braku wygranej. Niemniej zdaje sobie sprawę z mojego miejsca w klasyfikacji strzelców ligi. Wiem również, że mam szansę na sięgnięcie po koronę najlepszego strzelca zmagań. Co do pogoni za Tomkiem Frankowskim jestem już bardzo blisko niego i liczę na to, że dogonię go przed końcem sezonu. To moje osobiste wyzwania, ale najważniejsze jest utrzymanie w Ekstraklasie – mówił piłkarz po meczu ze Stalą.

Wyjazdowy mecz Jagiellończyków ze Stalą Mielec zakończył się remisem 1:1. Po spotkaniu pracę szkoleniowca stracił Maciej Stolarczyk. Pisaliśmy o tym tutaj.

Jagiellonia nie może być spokojna o swoją pozycję w tabeli, gdyż ma jedynie 2 punkty przewagi nad strefą spadkową.

Pełna jedenastka 26. kolejki PKO Ekstraklasy wygląda następująco:

Adrian Lis (Warta Poznań) – Filip Mladenović (Legia Warszawa), Rafał Augustyniak (Legia Warszawa), Martin Kreuzriegler (Widzew Łódź) – Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Grzegorz Tomasiewicz (Piast Gliwice), Jesper Karlstrom (Lech Poznań), Josue (Legia Warszawa), Paweł Wszołęk (Legia Warszawa), Mateusz Mak (Stal Mielec) – Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok)

(mt)