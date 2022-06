Jagiellonia Białystok. Jesus Imaz przedłużył umowę z klubem do 2025 roku

Czerwiec 23, 2022

Jesus Imaz zostaje w Jagiellonii Białystok. Zawodnik podpisał z klubem trzyletni kontrakt.

– Ja, moja żona i syn czujemy się w Białymstoku jak w drugim domu. Wszystko jest na najwyższym poziomie, atmosfera w zespole, kibice. Czuję się doceniany i cieszę się, że nasza przygoda potrwa jeszcze przez trzy lata – powiedział po przedłużeniu umowy z Jagiellonią Jesus Imaz.

W Białymstoku Jesus po raz kolejny będzie miał okazję współpracować z Maciejem Stolarczykiem. Jesus z trenerem znają się z Wisły Kraków.

– Jesus pokazuje z roku na rok, że te umiejętności ma i je potwierdza, i to jest kluczowe, to jest klasa zawodnicza. Zaskarbił sobie kibiców w Krakowie poprzez to jakim jest piłkarzem, jak podchodzi do tego tematu i podobnie jest tutaj, to zrobił nie tylko na podstawie jednego hat-tricka, tylko zachowań w przeciągu całego sezonu pokazał. To na pewno jest nietuzinkowa postać – mówi Maciej Stolarczyk.

Jesus Imaz to najlepszy strzelec Jagiellonii Białystok. W ubiegłym sezonie zdobył 9 bramek, dużą część sezonu jednak nie grał z powodu kontuzji. (mt)