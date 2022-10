Jagiellonia Białystok. Czas na domowe starcie z Wisłą Płock

Październik 6, 2022

Maciej Stolarczyk, źródło: jagiellonia.pl Maciej Stolarczyk, źródło: jagiellonia.pl

Przed piłkarzami Jagiellonii Białystok kolejny mecz ligowy na własnym boisku. W piątek (07.10) żółto-czerwoni zmierzą się z Wisłą Płock.

Zespół Macieja Stolarczyka przystąpi do spotkania pokrzepiony ostatnią wysoką wygraną z Koroną (4:1). Trener spodziewa się atrakcyjnego meczu przy Słonecznej.

– Cieszymy się, że po tak krótkim czasie możemy rozegrać kolejny mecz z rywalem, który dobrze rozpoczął sezon. Wisła jest usposobiona ofensywnie. Spotkają się drużyny, które strzeliły najwięcej goli w sezonie, dlatego liczę, że również w piątek zobaczymy sporo bramek. Nie minęło wiele czasu od niedzielnej potyczki. Wszyscy, którzy uczestniczyli w starciu z Koroną są do naszej dyspozycji. Po pauzie kartkowej wraca Nene, mamy zatem większe możliwości. Myślę, że zobaczymy dobry futbol – przewiduje szkoleniowiec.

Piątkowy mecz będzie potyczką najlepszych duetów ofensywnych. – Ciekawe, że obecnie w klasyfikacji kanadyjskiej czołowe pozycje zajmują zawodnicy Jagiellonii i Wisły. Oczywiście punkty zdobywa zespół, ale to indywidualności znajdują się na czele tej klasyfikacji. To może być ciekawostka, która zachęci kibiców do przyjścia na mecz. My mamy nadmiar minut, jeżeli chodzi o występy młodzieżowców. Cieszę się, że ci chłopcy naciskają na starszych kolegów – zaznacza Stolarczyk.

Początek meczu o 20:30. (mt)