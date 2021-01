Jagiellonia Białystok. Bojan Nastić dołącza do klubu

Styczeń 27, 2021

Bojan Nastić został nowym piłkarzem Jagiellonii. Bośniak podpisał z klubem trzyipółletnią umowę, do końca czerwca 2024 roku. W białostockim zespole będzie występował z numerem „5”.

Nastić urodził się 6 lipca 1994 roku we Vlasenicy. Jako nastolatek trafił do akademii Vojvodiny Nowy Sad, której barw bronił do końca sezonu 2015/16. Wtedy przeniósł się do KRC Genk, z którym sięgnął po mistrzostwo Belgii w sezonie 2018/19. Wiosnę 2019 roku spędził na wypożyczeniu do KV Ostende.

Sezon 2020 rozegrał w białoruskim BATE Borysow, w którym wywalczył miejsce w podstawowym składzie i zdobył krajowy puchar.

W swojej karierze Nastić rozegrał również kilka meczów w rozgrywkach o europejskie puchary. Wspólnie z Vojvodiną rozbił włoską Sampdorię Genua w 2015 roku. Później, już jako zawodnik Genku, rywalizował w Lidze Europy z m.in. Athletikiem Bilbao oraz Sassuolo.

Bojan Nastić jest również reprezentantem Bośni i Hercegowiny, w której rozegrał pięć meczów. Debiutował w niej w maju 2018 roku przeciwko Czarnogórze. Później zagrał jeszcze cztery razy, w tym m.in. przeciwko Hiszpanii, Włochom i Turcji. Niedawno, w październiku był powołany na starcie Ligi Narodów przeciwko Polsce, ale trener nie wpuścił go na boisko. (źródło: jagiellonia.pl/mc)