Jadłodzielnia przy ul. Krakowskiej znów działa. Nadal prowadzić ją będzie Fundacja Spe Salvi

20 stycznia, 2025

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

Po ponad dwutygodniowej przerwie ponownie działa Jadłodzielnia przy ul. Krakowskiej w Białymstoku. Do końca roku prowadzić ją będzie Fundacja SpeSalvi, która robi to od początku jej funkcjonowania w mieście.

Zasady działalności Jadłodzielni się nie zmieniły. Na co dzień można tam przynosić żywność fabrycznie zapakowaną z ważnym terminem przydatności do spożycia.

– Mogą to być produkty takie jak konserwy, słodycze, możemy przynosić pieczywo, warzywa i owoce, ale też produkty, które już napoczęliśmy w domu, więc mogą to być makaron, mąka, cukier, ryż, czy też kasze, to pakujemy w jakiś woreczek – mówi Monika Lewko z Fundacji Spe Salvi.

Do Jadłodzielni produkty mogą też przekazywać przedsiębiorcy i restauratorzy, którzy wcześniej powinni skontaktować się z Fundacją Spe Salvi.

Jadłodzielnia czynna jest 6 dni w tygodniu: w poniedziałki od 10:00 do 18:00. Natomiast od wtorku do czwartku w godzinach 8:00-16:00, w piątki 10:00-18:00 i w sobotę w godzinach 10:00-14:00. Może korzystać z niej każda osoba potrzebująca, bez względu na sytuację i dochód, nie jest też prowadzony żaden rejestr osób. – Jadłodzielnia otwarta będzie

Na prowadzenie Jadłodzielni Miasto Białystok przeznaczyło 50 tysięcy złotych. (hk)