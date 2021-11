IV East Design Days w Białymstoku

Listopad 22, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

40 metrów scenografii, cztery lokalizacje, eksperci z Polski i z zagranicy, a także wyjątkowa kolacja, na którą dania „zaprojektują” najlepsi kucharze w kraju – po raz czwarty odbędzie się East Design Days.

Wydarzenie organizowane przez Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, przy współpracy z firmami i instytucjami z województwa podlaskiego.

Tegoroczna edycja upłynie pod hasłem: „Spotkajmy się przy stole”, dlatego naturalnym tematem rozmów będzie Food Design.

Oprócz tego, w programie dyskusje na temat zastosowania drewna w architekturze, wykłady oraz wystawy, które zaprezentują dokonania z zakresu sztuki użytkowej i technologii.

– Zapraszamy wszystkich do stołu – zasiądą ludzie z Podlasia i ludzie z całego świata – mówi Elwira Horosz, projektantka mody. – Tu, na architekturze przy stole zasiądą ludzie z Chin, z Bhutanu i opowiedzą, co oznacza stół w ich kulturze. Po raz pierwszy w Polsce na taką skalę powiemy o food designie, o kulturze podawania dań, jak to wygląda nie tylko na Podlasiu, ale i w świecie.

Oprócz studia i wystaw w hali Wydziału Architektury Tegoroczne East Design Days to także blok spotkań w galerii Alfa Centrum, koncert zespołu PRO8L3M w klubie Zmiana Klimatu czy kolacja w Fabryce Gorta, w której się produkuje sprzęty kuchenne.

– Będzie można się bezpośrednio spotkać z tymi mistrzami kuchni i usłyszeć o wielu tajemnicach kuchni – dodaje Elwira Horosz. – Kolacja będzie przygotowana na 120 osób, budujemy 40 metrów scenografii i będzie gotowało pięcioro mistrzów kuchni. To będzie niesamowite wydarzenie, ponieważ poprosiliśmy ich, by przygotowali dania w czterech naszych tematach, które występują w panelach i do tego też są przygotowane scenografie. Tego jeszcze na Podlasiu nie było!

Elwira Horosz przypomina, że do udziału w IV East Design Days zaproszeni są i mieszkańcy, i przedsiębiorcy, i młodzi ludzie, którzy będą mogli obserwować wydarzenia przez internet, ale także odwiedzać choćby halę Wydziału Architektury, gdzie czekać będą także unikalne wystawy.

– Chcemy dzielić się tym co mamy jako miasto i region, stąd między innymi temat drewna w architekturze – wyjaśnia dr inż. arch. Adam Jakimowicz, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy. – To nośnik zarówno tradycji, jak i nowoczesnej sztuki, dizajnu. Będziemy gościli świetnego architekta Szymona Wojciechowskiego, ale też wielką sławę z Norwegii – Siv Helenę Stangeland, która przygotowuje dla nas specjalny wykład o stosowaniu drewna w architekturze w Norwegii. Jej firma projektowa robi naprawdę nieprawdopodobne rzeczy. Chcemy dzielić się zarówno naszymi doświadczeniami z tradycji, ale też i uczyć się, jak drewno może stać się nowoczesnym materiałem budowlanym.

East Design Days potrwa dwa dni, od czwartku (25.11) do piątku (26.11). (ea)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej: