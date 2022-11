„Inwazja” – międzynarodowy spektakl w Teatrze Dramatycznym

Listopad 22, 2022

Polsko-ukraińsko-litewski spektakl „Inwazja” w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku będzie miał premierę 3 grudnia. Sztuka powstaje w ramach projektu „Kierunek Ukraina”.

Spektakl „Inwazja” powstaje na podstawie tekstu utalentowanej dramatopisarki Maliny Prześlugi. Został napisany specjalnie na potrzeby tego przedsięwzięcia. To pierwsza międzynarodowa koprodukcja realizowana przez białostocką instytucję. – Pierwszy raz organizujemy tego typu wydarzenie – wskazuje Martyna Zaniewska, zastępca dyrektora Teatru Dramatycznego.

Piotr Póltorak, dyrektor Teatru przyznaje, że projekt miał wygladać inaczej. – Zakładaliśmy, jeszcze przed wybuchem wojny, współpracę tylko z Ukrainą. Udało nam się poszerzyć współpracę o Litwę.

Reżyserką spektaklu „Inwazja” jest Tamara Trunova. – Tekst sztuki to klasyka dramaturgii wojennej. Tekst jest otwarty, tak by każdy z odbiorców mógł go zrozumieć – mówi reżyserka. – Inwazja to swoistego rodzaju wykład, pełen empatii i miłości. To ważne być w Polsce i mówić światu, co my Ukraińcy przeżywamy w tym trudnym czasie – dodaje.

Spektakl będzie grany po polsku i po ukraińsku. Towarzyszyć mu będą napisy z tłumaczeniem, jednak jak zapewnia aktorka Teatru Dramatycznego Beata Chyczewska, nie są one niezbędnym elementem dla widza, bowiem spektakl jest tak wymowny, że można go zrozumieć bez nich. – Tekst ten kiedyś stanie się z pewnością uniwersalną opowieścią o wojnie, dziś opowiada bezpośrednio o wydarzeniach, które dzieją się kilkadzisiąt kilometrów stąd. To opowieść o kobietach z Ukrainy i z Polski i o sytuacji, która ma miejsce, o tym jakim cierpieniem jest wojna dla wszystkich – dodaje Chyczewska.

Twórcy z Ukrainy podkreślają, jak duże piętno wywarła na nich wojna. – Kiedy przyjechałam do Polski, zaraz po bombardowaniach w centrum Kijowa, przeczytałam scenariusz i zrozumiałam, ze trzeba mówić i pokazywać, co wojna robi z człowiekiem – mówi Olesia Zhurakivska, aktorka Left Bank Theatre z Kijowa.

Premiera „Inwazji” odbędzie się 3 grudnia, o godz. 19.00 w Uniwersyteckim Centrum Kultury, a spektakl 4 grudnia, o godz.18.00.

Obsada: Beata Chyczewska, Monika Zaborska oraz gościnnie: Anastasia Ievtushenko, Kristina Liuba i Olesia Zhurakivska. Projekty scenografii i kostiumów przygotował litewski twórca Artūras Šimonis, muzykę komponuje Marek Kubik, a multimedia tworzy Krzysztof Kiziewicz. Partnerami projektu są Kijowski Akademicki Teatr Dramatu i Komedii na Lewym Brzegu Dniepru – Left Bank Theatre z Kijowa i Teatr Miejski w Olicie. Wspierają nas Instytut Polski w Kijowie oraz Instytut Polski w Wilnie. (at)