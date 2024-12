International Staff Week. W Politechnice Białostockiej są przedstawiciele 12 zagranicznych uczelni

2 grudnia, 2024

International Staff Week, fot. Hanna Kość International Staff Week, fot. Hanna Kość

Przedstawiciele władz uczelni, nauczyciele akademiccy i pracownicy biur współpracy międzynarodowej z całego świata są w Politechnice Białostockiej na International Staff Week. To już 13. edycja, która służy umiędzynarodowieniu uczelni.

Na International Staff Week są przedstawiciele z 12 zagranicznych uczelni z takich państw jak: Belgia, Bośni i Hercegowina, Czechy, Maroko, Mauritius, Meksyk, Mongolia, Mozambik, Niemcy, Tajwan, Turcja i Włochy.

– International Staff Week ma być forum dyskusji nad tym, jak rozwijać program Erasmus+, ale wraz z nim jak rozwijać współpracę, edukację, umiędzynarodowienie naszych uczelni. To też forum wymiany kontaktów pomiędzy naszymi partnerami, wymiany nowych idei i poszukiwania fajnych, efektywnych form współpracy – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Tradycyjnie podczas International Staff Week odbędzie się „Cultural stand”, czyli uczelnie prezenterskie zaprezentują się i podzielą informacjami na temat rodzimych uczelni i możliwości studiowania. Będzie to też okazja do nawiązania kontaktów oraz spróbowania smakołyków z różnych zakątków świata. „Cultural stand” odbędzie się we wtorek (03.12) w Centrum Nowoczesnego Kształcenia od 10:00 do 12:15. (hk)

Relacja Hanny Kość: