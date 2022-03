„Interesują nas tylko 3 punkty”. Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe ze Stalą Mielec

Marzec 2, 2022

fot. Katarzyna Cichoń

Przed Jagiellonią Białystok wyjazdowy mecz ze Stalą Mielec. Spotkanie 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy zaplanowano na najbliższy piątek (04.03) na 18.00.

Na boisku nie zobaczymy Bogdana Tiru, który w ostatnim meczu z Wartą Poznań (1:1) otrzymał czerwoną kartkę, a także Karola Struskiego, który w tym samym spotkaniu otrzymał wykluczający go z gry ze Stalą żółty kartonik.

– Brak Struskiego i Tiru będzie problemem, ale to szansa dla innych – mówi Piotr Nowak, trener Jagiellonii. – Każdy z nich chce grać i teraz mają szansę, żeby się pokazać, żeby wejść do zespołu i dać tę jakość, którą zespół potrzebuje – dodaje trener.

– W meczu ze Stalą interesują nas tylko trzy punkty – mówi zawodnik Jagiellonii Białystok Miłosz Matysik. – Przede wszystkim powinniśmy skupić się na sobie, nad tym jak chcemy grać w piłkę i to, co my chcemy prezentować. My chcemy dyktować swoje warunki gry i będziemy dążyć do tego żebyśmy to my prowadzili grę i zwyciężyli w tym spotkaniu.

Oba zespoły dzieli w tabeli zaledwie jeden punkt. Jagiellonia ma ich 29, Stal – 30. (mt)