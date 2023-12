Interdyscyplinarna konferencja „Matematyka pogranicza” w Politechnice Białostockiej

1 grudnia, 2023

Matematyka Pogranicza, fot. Iryna Mikhno Matematyka Pogranicza, fot. Iryna Mikhno

W piątek (01.12) rozpoczęła się trzydniowa konferencja „Matematyka Pogranicza”, którą organizuje Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Białostocki, Wydział Informatyki oraz Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

„Matematyka Pogranicza” jest konferencją interdyscyplinarną, popularyzującą zastosowania i obecność matematyki w różnych dziedzinach naszego życia i środowiska – architekturze, sztuce, przyrodzie, kosmosie, muzyce i wielu innych obszarach.

– Wszystko się właściwie łączy z matematyką, jeżeli chodzi o zastosowania też takie techniczne – mówi prof. Dorota Mozyrska, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. – Głównie będzie trochę o matematyce w kosmosie, będzie o zastosowaniach fizycznych i zastosowaniach matematyki w sztuce, też zastosowaniach geometrycznych. ale też i innych. Bardzo takim ciekawym aspektem jest popularyzacja matematyki również w środowisku matematycznym, czyli o tym jak mówić o matematyce, jak ją przedstawiać.

Matematyka jest królową nauk, która jest obecna w codziennym życiu.

– Nauki ścisłe są coraz mniej popularne, to widać po ilości kandydatów na studia, po ilości studentów kończących – podkreśla Małgorzata Hryniewicka, prezes białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego. – Chcemy przekonać, że matematyka to nie tylko te całki co trzeba liczyć, ale też po prostu matematyka jest wszędzie i bez niej nie da się żyć.

Wśród uczestników konferencji są: pracownicy uczelni, historycy, architekci, muzycy, uczniowie i studenci. (hk)

Relacja Hanny Kość: