Integracja poprzez sport. Za nami kolejna edycja „Sportowych zawodów im. Zbigniewa Brożka”

Październik 23, 2022

Drużyna Politechniki Białostockiej na sportowych zawodach, fot. Hanna Kość Drużyna Politechniki Białostockiej na sportowych zawodach, fot. Hanna Kość

Drużyna przedsiębiorców była najlepsza w „Sportowych zawodów im. Zbigniewa Brożka”. Drugie miejsce zajęli łucznicy, a na trzeciej pozycji ex aequo stanęli pracownicy Politechniki Białostockiej i Izby Administracji Skarbowej.

Poza podium znaleźli się przedstawiciele dwóch Stowarzyszeń: Rodzin Abstynenckich Przymierze i Nasz Białystok. Wydarzenie ma na celu integrację różne grupy społeczne i zawodowe poprzez sport.

– To jest impreza społeczna skierowana do mieszkańców Białegostoku. Impreza promuje sport, zdrowy styl życia i zachęca aby w wolnym czasie iść na halę i próbować różnych dyscyplin sportowych na poziomie rekreacyjnym – mówi Aneta Narel z Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego „Badders -Club” organizująca to wydarzenie.

Drużyny rywalizowały w sześciu konkurencjach: badminton, tenis stołowy, strzelanie z karabinka sportowego, rzut lotką do celu, slalom i bieg sztafetowy.

Impreza była organizowana po raz siódmy. Jej inicjatorem był Zbigniew Brożek – radny Białegostoku, działacz sportowy i propagator aktywności sportowej. (hk)

Z uczestnikami „Sportowych zawodów im. Zbigniewa Brożka” rozmawiała Hanna Kość: