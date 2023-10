Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie w Białymstoku

10 października, 2023

Uniwersytet w Białymstoku we wtorek (10.10) oficjalnie zainaugurował rok akademicki 2023/2024. Uczelnia kształci na 39 kierunkach I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, a także na 25 kierunkach studiów podyplomowych.

Od 1 października w strukturze UwB jest 15 wydziałów oraz Filia uczelni w Wilnie.

– Na pierwszym roku jest około 1,5 tysiąca studentów, ale cały uniwersytet to ponad 8,5 tysiąca studentów, więc jest to podobna liczba jak w zeszłym roku, choć struktura się nieco zmieniło, bo studentów na pierwszym stopniu jest nieco więcej, na drugim stopniu nieco mniej – mówi prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku. – Możliwości jest bardzo dużo, bo mamy wszystkie dziedziny, to znaczy dziedzinę nauk ścisłych i społecznych, i humanistycznych, a więc każdy znajdzie u nas coś co go zainteresuje.

Wykład inauguracyjny wygłosił pt. „Dylematy postępu” wygłosi reżyser prof. Krzysztof Zanussi zastanawiając się do czego świat chce zmierzać.

– Ja patrzę jaki jest stan naszych marzeń, do czego chcielibyśmy zmierzać, bo wydaje mi się, że jesteśmy jako kultura, jako cywilizacja zaplątani. To znaczy chcielibyśmy rzeczy, które się zupełnie wykluczają. Na przykład chcemy wolności i miłości, a to jedno drugie ogranicza. Chcemy równości, ale też chcemy konkurencji i tu też jedno drugie wyklucza. Znalezienie równowagi, albo też znalezienie nowych formuł na to życie publiczne, na to dobro wspólne, to jest coś nad czym trzeba się szybko zastanawiać, bo czas nas goni – mówi prof. Krzysztof Zanussi.

Ten rok akademicki upłynie uczelni pod znakiem inwestycji. Planowane jest rozbudowywanie kampusu przy Ciołkowskiego dla nauk humanistycznych i społecznych oraz zakończenie budowy własnej siedziby Filii UwB w Wilnie. (hk)

Ze studentami Uniwersytetu w Białymstoku rozmawiała Hanna Kość: