Ikony maryjne „cudami słynące” na nowej wystawie w supraskim Muzeum Ikon

Sierpień 26, 2022

źródło: mat. org. źródło: mat. org.

W Muzeum Ikon w Supraślu od piątku (26.08) można będzie oglądać wystawę „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia…”, na której znajdą się podlaskie ikony maryjne „cudami słynące”. Wernisaż o 16:00.

Wystawa ma ukazać historię, tradycję i duchowość wielokulturowego Podlasia związanego z żywym kultem maryjnym. Założeniem ekspozycji jest przedstawienie rysu historycznego, ikonografii oraz kultu dziewięciu szczególnie czczonych podlaskich ikon Matki Bożej z Bielska Podlaskiego, Brańska, Drohiczyna, Hodyszewa, Juchnowca Kościelnego, Leśnej Podlaskiej, Różanegostoku, Strabli oraz Wasilkowa. W przestrzeni muzealnej wizerunki zostaną zaprezentowane w oprawie nawiązującej do tradycji kapliczek stanowiących naturalny element krajobrazu Podlasia, związany z utrzymującym się kultem religijnym. Pośród prezentowanych wypożyczonych z parafii ikon znajduje się oryginał Drohiczyńskiej Hodegetrii z 1640 roku, a także będąca w kulcie XVII-wieczna kopia wizerunku Matki Bożej Hodyszewskiej oraz otoczona wotami XIX-wieczna kopia Brańskiej Hodegetrii, a także powtórzenia czczonych wizerunków wykonane w XIX i XX wieku.

– To swoista też promocja naszego rejonu. Nasze Muzeum jest licznie odwiedzane przez turystów z całej Polski, także z zagranicy. To jest okazja pochwalić się tym, co u nas jest bardzo cenne – mówi kuratorka wystawy, Helena Czaban.

Wystawę będzie można oglądać do połowy grudnia. (mt)

O nowej wystawie w Muzeum Ikon w Supraślu, a także pozostałej ofercie kulturalnej placówki z Ewą Zalewską, kierowniczką Muzeum Ikon w Supraślu oraz Heleną Czaban, jedną z kuratorek wystawy, rozmawiała Małgorzata Turecka: