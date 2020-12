I Ty możesz zostać MotoMikołajem! Trwa akacja charytatywna białostockich motocyklistów

Grudzień 1, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

MotoMikołaje znów w akcji. Pandemia nie przeszkodziła im w zorganizowaniu zbiórek pieniędzy, z których dochód zostanie przekazany na przygotowanie prezentów dla dzieci z domów dziecka.

W miniony weekend odbyły się kwesty, pod koniec tygodnia uruchomione zostaną licytacje internetowe, na które wciąż przyjmowane są przedmioty, a na zrzutka.pl można wpłacać pieniądze.

– Akcja trwa, zbiórkę mamy założoną do końca grudnia. Cały czas można zasilać nasze konto na zrzutka pl. pod hasłem MotoMikołaje Białystok 2020. Przy okazji zrzutki można wybierać nagrody tj. koszulki, kubki, bluzy motomikołajowe – mówił organizator Mariusz Dobrowolski.

MotoMikołaje wspierają podopiecznych z Domów Dziecka; w Białymstoku, Supraślu i Krasnem. W ubiegłym roku podczas akcji udało się zebrać prawie 140 tys. złotych. Pieniądze umożliwiły nie tylko zakup prezentów, ale także wyposażenie placówek.

– Ubiegłoroczna zbiórka pozwoliła na szeroko zakrojoną pomoc tym trzem naszym placówkom. Dom Dziecka w Białymstoku przeprowadzał się do nowej siedziby, więc udało nam się umeblować jedno piętro. Dodatkowo kupiliśmy profesjonalną zmywarkę z wyparzarką. W Krasnem zrobiliśmy Dom Małego Dziecka, remont i nowe meble. W Supraślu np. wyremontowaliśmy kuchnię, plus do tego prezenty paczki dla wszystkich dzieci – dodawał Mariusz Dobrowolski.

Jeżeli w tym roku również uda się zebrać więcej pieniędzy, to zostaną one przekazane na plac zabaw przy Domu Dziecka w Supraślu.

Finał akcji MotoMikołaje zaplanowany jest na najbliższą niedzielę (6.12). W południe z ulicy Młynowej wyjedzie parada motocyklistów, do której każdy właściciel jednośladu może dołączyć. (ea/mc)