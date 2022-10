Historia uzależnienia w edukacyjnym spektaklu dla młodzieży

Październik 24, 2022

Teatr Madame, mat. org. Teatr Madame, mat. org.

„Chemiczna zmiana nastroju kontra pozytywne emocje bez dopalaczy” to tytuł spektaklu, który łączy sztukę, kulturę i edukację. Przedstawienie pokazuję historię uzależnienia i tragiczne tego konsekwencje. Sztuka pokazywana jest właśnie uczniom białostockich szkół.

Spektakl skierowany jest do młodzieży w wieku szkolnym od 12. roku życia.

– Dzieci i młodzież czują to, co się dzieje na scenie. My ich też angażujemy w historię, więc bardzo to na nich wpływa. Te emocje są żywe i oni wychodzą z teatru z poczuciem, że wydarzyło się coś dużego. Dzięki temu zapamiętają to na długo – mówi Magdalena Sadowska, aktorka Teatru Madame.

Po spektaklu odbyło się spotkanie z policjantką, która opowiadała o konsekwencjach za posiadanie i konsumpcję substancji odurzających, ale również o prawdziwych historiach z udziałem młodych ludzi, którzy wpadli w nałóg.

– Mówimy co się dzieje z młodymi ludźmi, kiedy już jest za późno. Oni chcieliby cofnąć czas, bo nigdy by tego w życiu nie zrobili, nie sięgnęliby po dopalacze i narkotyki. Dzięki takiej inicjatywie, jak łączenie spektaklu opowiadającego o uzależnieniu i naszej wiedzy policyjnej, może ktoś się zastanowi, że nie warto brać narkotyków, że to jest jego życie – mówi aspirant Joanna Guzda z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Spektakl „Chemiczna zmiana nastroju kontra pozytywne emocje bez dopalaczy” będzie grany w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku i Białostockim Teatrze Lalek do połowy stycznia. (hk)