Historia i współczesność. Centrum Historii Politechniki Białostockiej dostępne dla zwiedzających

Grudzień 28, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Na Politechnice Białostockiej trwa zimowa przerwa w nauce. Działa jednak uczelniane Centrum Historii. Można je zwiedzić w najbliższy czwartek i piątek (30-31.12). Wcześniej jednak trzeba się zgłosić mailowo.

Miejsce to opowiada historię powstania i rozwoju największej uczelni technicznej w Polsce północno-wschodniej. W środku obejrzymy urządzenia i aparaturę techniczną, ponadto filmy, fotografie, dokumenty i wiele przedmiotów związanych z historią i współczesnością uczelni.

– W tym roku Politechnika Białostocka obchodziła 72. rocznicę powstania i my się do tej rocznicy także odwołujemy. Nasza ekspozycja zbudowana jest wokół 10 stref. Na początku zapoznajemy się ze strefą „Sala Senatu”, ponieważ jesteśmy w dawnej Sali Senatu Politechniki Białostockiej. Opowiadamy tutaj zarówno o tym, czy jest Senat w takiej instytucji, jaką jest szkoła wyższa, pokazujemy insygnia rektorskie – togę, berło, przy pomocy którego rektor rokrocznie podczas inauguracji immatrykuluje studentów – mówi Agnieszka Halicka z Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii PB.

Kolejne strefy poświęcone są ludziom PB, kształceniu inżynierów, aparaturze, którą uczelni udało się zgromadzić.

– Mamy także przyrządy kreślarskie, którymi posługiwali się inżynierowie. Deska kreślarska, rapidograf, ołówek to były kiedyś podstawowe narzędzia pracy inżyniera. Też staraliśmy się budować tę ekspozycję w taki sposób, aby można było gdzieś zajrzeć, zobaczyć coś, co na pierwszy rzut oka jest niewidoczne. Zapraszamy do zwiedzenia naszej ekspozycji – dodaje Agnieszka Halicka.

Centrum Historii Politechniki Białostockiej można zwiedzać w czwartki i piątki od 10 do 14. Z racji jednak, że najbliższy piątek wypada w Sylwestra, godziny pracy Centrum Historii mogą być skrócone. W przyszłym tygodniu zwiedzenie Centrum Historii PB będzie niemożliwe. 6 i 7 stycznia to dni wolne od pracy na uczelni.

Z uwagi na ograniczenia pandemiczne, konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty pod adresem: centrumhistorii@pb.edu.pl, tel. 85 746 91 36.

Patronem Centrum Historii Politechniki Białostockiej jest inżynier Mirosław Bujanowski (1950-2017), wieloletni pracownik techniczny Wydziału Elektrycznego, inicjator utworzenia muzeum uczelnianego, współtwórca eksponatorium Almaria znajdującego się na Wydziale Elektrycznym PB. Pasjonat, kolekcjoner przedmiotów, fotografii i wspomnień związanych z historią Politechniki Białostockiej. (mt)