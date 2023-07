Harcerze z Białegostoku lecą do Korei Południowej na Światowe Jamboree Skautowe

27 lipca, 2023

Polscy harcerze lecą do Korei Południowej na Jamboree, źródło: ZHP Polscy harcerze lecą do Korei Południowej na Jamboree, źródło: ZHP

Dziesięcioosobowa grupa białostockich harcerzy weźmie udział w Światowym Jamboree Skautowym. Zlot organizowany przez Światową Organizację Ruchu Skautowego przyciągnie prawie 50 tys. skautów z różnych krajów. Z Polski weźmie w nim udział przeszło pięćsetosobowa reprezentacja.

Wydarzenie, które odbywa się co 4 lata, w tym roku będzie odbędzie się w Korei Południowej między 1 a 12 sierpnia. Motyw przewodni wydarzenia to „Draw your dream!”, czyli „Narysuj swoje marzenie!”. Hasło to wyraża pragnienie członków Ruchu Skautowego, aby 25. Światowe Jamboree Skautowe stało się miejscem do rozwoju marzeń skautów z całego świata. Dla ZHP tegoroczny zlot ma szczególne znaczenie.

Światowe Jamboree Skautowe to okazja do poznawania innych kultur, współpracy i nauki poprzez różnorodne warsztaty i aktywności terenowe. Co 4 lata skauci z całego świata w wieku 14-17 lat, przybywają na to wydarzenie, by zacieśnić międzynarodowe więzi i zdobywać umiejętności na całe życie. To wyjątkowe wydarzenie, bo jego uczestnikiem można zostać tylko raz w życiu.

– Do zlotu przygotowywaliśmy się dwa lata. Realizowaliśmy zadania, spotykaliśmy się ze skautami online, uczestniczyliśmy w rajdach i biwakach. Jamboree jest jedynym takim wydarzeniem. Co cztery lata około 50 tys. skautów z całego świata spotyka się w jednym miejscu. Tylko raz w życiu można być uczestnikiem Jamboree. Podczas wyjazdu chcemy poznać kulturę i Korei. Szczególnie interesuje nasz tamtejsza kuchnia. Ale przede wszystkim jedziemy spędzić czas z innymi skautami. Poznać ich, nawiązać znajomości i przyjaźnie a także zaprezentować polskie harcerstwo i nasze zwyczaje. Nie możemy się doczekać kiedy weźmiemy udział w tym harcerskim święcie – mówi phm. Andrzej Małkowski patrolowy reprezentacji ZHP Chorągwi Białostockiej.

Za cztery lata, w 2027 roku, gospodarzem Światowego Jamboree Skautowego będzie Polska. Wydarzenie odbędzie się w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej. (mt)