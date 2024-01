Grześ i Jola znowu razem

18 stycznia, 2024

Fot. Julia Łata

Grześ i Jola to niedźwiedzie, które przez wiele lat cieszyły odwiedzających białostockie ZOO. Były uważane za symbol miejskiego ogrodu zoologicznego.

Teraz, jako eksponaty, znowu są razem na wystawie ssaków w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Andrzeja Myrchy.

– Niedźwiedź Grześ urodził się w 1985 roku i na początku nie mieszkał w Białymstoku. – mówi Anna Matwiejuk, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego – Trafił do ośrodka, który miał przygotowywać go do pracy w cyrku. Jednak fundacja Viva odebrała go i przewiozła do Warszawy, do miejskiego ogrodu zoologicznego. Stamtąd w 2012 roku przyjechał do Białegostoku, gdzie czekała jego dalsza towarzyszka losu, niedźwiedzica Jola. Dziś Jola i Grześ znowu są razem.