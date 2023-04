Grupa Coincidentia zagra „Invisible” i zaprasza do dialogu

20 kwietnia, 2023

„Invisible”, fot. Joanna Krukowska „Invisible”, fot. Joanna Krukowska

Spektakl „Invisible”, czyli teatralny eksperyment, ukierunkowany na dowiedzenie nieudowodnionych dotychczas tez związanych z rzeczami, bytami, procesami, których nie da się dostrzec gołym okiem będzie można zobaczyć w Białymstoku.

Twórcy, czyli Grupa Coincidentia, porusza m.in. temat dorastania i wyobrażonych przyjaciół, relacji międzyludzkich, czy potyczek pomiędzy nauką, religią i artystami dotyczących różnych niewidzialnych kwestii.

– Spektakl jest bardzo osobliwą próbą laboratoryjnego potraktowania rzeczy i zjawisk niewidzialnych, więc jest to dosyć szeroki temat – mówi Paweł Chomczyk z Grupy Coincidentia. – Każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić mnóstwo rzeczy, których nie widać, a są interesujące. I my w trakcie prób eksplorowaliśmy to bardzo szeroko.

„Invisible” znalazło się w finale 5. edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze przedstawienie teatru niezależnego „The Best Off’.

Po pokazach w Białymstoku, które odbędą się w dniach 25-27 kwietnia w Uniwersyteckim Centrum Kultury, twórcy zapraszają na rozmowę i dyskusję o spektaklu.

– Czasami podczas rozmowy, kiedy zaczyna się opowiadać o tym co się widziało, o swoich odczuciach w trakcie uczestnictwa, otwierają się jakieś nowe drogi do interpretacji. My, jako artyści, jesteśmy też bardzo ciekawi, jakie to drogi interpretacji i postrzeganie tam może zaistnieć, bo staraliśmy się w tym spektaklu otwierać drogi, a nie je zamykać – dodaje Paweł Chomczyk.

Rezerwacja bezpłatnych wejściówek odbywa się poprzez adres mailowy grupy. (hk)

Z Pawłem Chomczykiem rozmawiała Hanna Kość: