Gratulacje dla II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku za wysoki wynik w rankingu Perspektyw

16 stycznia, 2024

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

To ciężka praca zdolnej młodzieży – tak o sukcesie II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku w rankingu Perspektyw uważa dyrektor szkoły i prezydent Białegostoku. Po raz kolejny na miejscu pierwszym w województwie podlaskim jest II LO.

– To ogromna praca wspaniałej, aktywnej, mądrej młodzieży ,która jest ambitna, chce się uczyć i wspaniałych nauczycieli, którzy wspierają w rozwijaniu zainteresowań – mówi Dariusz Bossowski, dyrektor liceum. – Tutaj ogromnie cieszymy się, że mamy aż siódme miejsce w rankingu olimpijskim, także mnóstwo naszych uczniów to laureaci i finaliści olimpiad, dzięki czemu są zwolnieni z matury, nie przystępują potem do matury pisemnej, ale też mamy najlepszy wynik, jeśli chodzi o maturę w całym województwie, także też to jest przepustka na studia No co ciężka praca ona się uczniowie chętnie się uczą także my tu nie zmuszamy nikogo do nauki wiedzą czego chcą przyszli do szkoły żeby się uczyć no i trafiają na

Szkoła jest też na wysokiej pozycji w skali kraju.

– Ogromne gratulacje, bo to też jest 12 miejsce w kraju – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta. – Widać, że baza rośnie, ale przede wszystkim cieszy poziom uczniów. Jest tutaj międzynarodowa matura, uczy się wielu finalistów olimpiada, jest również duża konkurencja, żeby się dostać do tego liceum. To wszystko skutkuje właśnie tym, że w rankingach to liceum jest bardzo wysoko.

Uczniowie są dumni, że uczą się w szkole o tak wysokiej pozycji.

– Da się to odczuć, przede wszystkim przez ilość zajęć dodatkowych i możliwości, które mamy, czyli indywidualne zajęcia, nauczyciele zwracają większą uwagę na te osoby, które chcą brać udział w olimpiadach czy konkursach. My właśnie bierzemy udział w konkursie Politechniki Białostockiej „Wschodzący innowatorzy”, więc nasz profesor informatyki bardzo nam pomaga w tym wszystkim. Wydaje mi się, że to jest sukces każdego ucznia tutaj, bo to my się staramy bardzo odnosić własne sukcesy, ale one jak się złączają to dają tej szkole takie miejsce. Tak jak każda szkoła, ta też nie jest dla wszystkich, bo jednak tutaj trzeba mieć takie ambicje, nie można siedzieć w miejscu i nic nie robić, ale jest naprawdę cudownie i jakby znajduje się taka społeczność która pozwala osiągnąć te sukcesy, których się chce w życiu – mówią uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Szkoła oferuje również wiele zajęć dodatkowych, takich jak karate, taniec towarzyski czy zajęcia artystyczne. (hk)