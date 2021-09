Gratka dla miłośników bluesa. W 6-ścianie zagra Gęsia Skórka Blues Band

Wrzesień 22, 2021

Już w najbliższą sobotę (25.09) swoją nową płytę będzie promować Gęsia Skórka Blues Band. To zespół założony przez Marka Gąsiorowskiego, białostockiego bluesmana, który swój pierwszy zespół – Remont – założył w połowie lat 80. XX wieku. Co ciekawe – pierwsze profesjonalne nagrania grupa rejestrowała w studiu Radia Akadera.

25 września zespół Gęsia Skórka Blues Band na żywo zaprezentuje materiał zarejestrowany na koncertach w trakcie Suwałki Blues Festiwal.

– Ten koncert to będzie podsumowanie pracy, którą zespół wykonał podczas pandemii. Mocno pracowaliśmy nad nowym, własnym repertuarem, i przede wszystkim nad nowym brzmieniem. Myślę, że udało się dojść do takiego efektu, że to co w tej chwili prezentujemy, jest to ściana dźwięków. Ściana dobrze zorganizowana, dobrze poukładana. Niosą te dźwięki ze sobą różne gatunki muzyki – bluesa jest tam najwięcej, ale znajdziemy też elementy jazzu, soulu, funka, wszystkiego po trochu – mówi Marek Gąsiorowski, gitarzysta i lider zespołu.

Koncert promocyjny zespołu rozpocznie się o godz. 20.00 w białostockim pub pubie 6-ścian. Na koniec przewidziane jest jam session. (jd)