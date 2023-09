„Gramy po polsku” na Politechnice Białostockiej

29 września, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Gry planszowe skupiły na Politechnice Białymstoku obcokrajowców mieszkających w Białymstoku w ramach akcji „Gramy po polsku”. To była nietypowa lekcja nauki języka polskiego zorganizowane przez Centrum POLISH LAB działające przy Politechnice Białostockiej.

Impreza była otwarta dla wszystkich miłośników języka polskiego, obcokrajowców i Polaków, tych uczących się już polskiego, jak również tych, którzy dopiero planują zacząć naukę.

– Gramy w gry planszowe, gry towarzyskie i idea jest taka, żeby rozmawiać po polsku – mówi Alina Jabłońska Domurat, koordynatorka Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB. – Staramy się, żeby każda nasza impreza wyglądała inaczej, bo organizujemy kilka razy do roku imprezy kulturalne i to jest taki dodatek do naszej działalności. Naszym głównym celem jest nauczanie i propagowanie języka i kultury polskiej.

Na wydarzeniu były gry i zabawy na wszystkich poziomach, od początkującego, poprzez poziom średni, po zaawansowany, dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

– Jestem miłośnikiem języka polskiego. Już trzeci rok mieszkam tu z rodziną, przyjechaliśmy w Białorusi. Chcę chodzić na kurs poziom B2. Polski podobny jest do białoruskiego języka, więc nie jest dla mnie trudny – mówi jeden z uczestników wydarzenia.

Centrum POLISH LAB działające przy Politechnice Białostockiej organizuje kursy języka polskiego, ma również uprawnienia do przeprowadzania państwowych certyfikatowych egzaminów z języka polskiego jako obcego. (hk)

Z uczestnikami wydarzenia rozmawiała Hanna Kość: