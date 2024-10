Głosowanie na Budżet Obywatelski 2025

7 października, 2024

Do poniedziałku (07.10) trwa głosowanie na pomysły zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Można wybierać spośród 81 projektów, z czego 26 jest ogólnomiejskich, a 55 osiedlowych. Mieszkańcy, którzy jeszcze takiego głosu nie oddali mogą to zrobić elektronicznie.

– Zachęcamy do tego, by głosować elektronicznie. Jest to niezwykle proste. Na stronie Urzędu Miejskiego jest odnośnik do Budżetu Obywatelskiego, tam jest karta do głosowania, którą należy wypełnić, zaznaczając te projekty, które nas interesują. Później otrzymuje się link aktywacyjny na maila i trzeba to potwierdzić, żeby ten głos był ważny – mówi Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.

Białostoczanie mogą wybierać spośród:

5 projektów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem – programy zdrowotne, sprzęt medyczny, monitoring,

20 z kategorii budowa, remonty i modernizacje budynków, modernizacja obiektu szkolnego, elewacja, remont przestrzeni szkolnej,

21 dotyczących sportu i rekreacji (budowa i modernizacja boisk, placów zabaw, siłowni pod chmurką itp.),

11 „zielonych” (nasadzenia drzew i skwerów, mini parki, ogrody, miejsca wypoczynku, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu, zielone przystanki i in.),

11 związanych z infrastrukturą drogową,

8 kulturalno-społecznych i sportowych,

5 w kategorii „Inne” (np. zakup wyposażenia, zakup pojazdów).

Maksymalnie można wybrać 4 projekty ze wszystkich zakwalifikowanych do głosowania. Osoby niepełnoletnie też mogą głosować, jednak zgodę na to musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny – wypełniając formularz dołączony do karty głosowania. (km)