GDDKiA. Siedem firm chce wybudować obwodnicę Łomży

Październik 1, 2021

fot. GDDKiA/Krzysztof Nalewajko fot. GDDKiA/Krzysztof Nalewajko

Siedem ofert wpłynęło na przetarg dotyczący budowy obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno.

Najniższą cenę za wybudowanie prawie 13-kilometrowego odcinka S61 zaproponowało konsorcjum firm NDI i B4 – 660,01 mln złotych. Najdroższą ofertę przedstawiło konsorcjum firm PORR, UNIBEP i BUDREX – 795,19 mln złotych – informuje GDDKiA w Białymstoku.

To drugi przetarg na obwodnicę Łomży. Ma on wyłonić wykonawcę, który zrealizuje inwestycję po odstąpieniu GDDKiA od umowy z włoską firmą TOTO. Poprzedni wykonawca wykonał większość prac projektowych i 12 listopada 2020 r. uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Potem jednak nie poczynił żadnych postępów w zakresie przygotowania frontu robót i mimo dwóch kolejnych wezwań do rozpoczęcia konkretnie wskazanych prac – robót nie rozpoczął.

Odcinek węzeł Łomża Zachód – węzeł Kolno stanowiący kluczową część obwodnicy Łomży, będzie miał długość 12,92 km i powstanie jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Rodzaj nawierzchni wybierze wykonawca.

Inwestycja obejmuje też budowę dodatkowych jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, a także urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, urządzeń oczyszczających (separatory) czy przejść dla zwierząt). Wybudowane zostaną trzy węzły drogowe: Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ oraz nowy, 1200-metrowy most nad doliną Narwi.

W ramach zadania powstanie również fragment jednojezdniowej DK64 na odcinku od węzła Łomża Północ do Elżbiecina o długości 6,96 km. Odcinek DK64 będzie miał jedną jezdnię, skrzyżowania w postaci rond z istniejącą DK61 w rejonie miejscowości Marianowo oraz z istniejącą drogą DK64 w rejonie miejscowości Elżbiecin. (mt)