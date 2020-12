GDDKiA. Rozstrzygnięto przetarg na projekt i budowę S19 Ploski – Haćki

Grudzień 28, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Pod koniec stycznia 2021 roku ma być podpisana umowa na projekt i budowę odcinka krajowej dziewiętnastki z Plosek do Haciek. Wybrano już firmę, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

– Oferta konsorcjum firm Unibep, Budrex i Value Engineering została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Ploski – Haćki. Ten niespełna 9-kilometrowy fragment „eski” zostanie wykonany za ok. 305,4 mln złotych – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Budowa drogi planowana jest na lata 2022-2024.

Fragment S19 Ploski - Haćki będzie miał ok. 8,9 kilometra długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda, a rodzaj nawierzchni wybierze wykonawca. Odcinek zaprojektowany został równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 19. Powstaną na nim dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (para) – Haćki Wschód i Haćki Zachód. Wybudowanych zostanie 13 obiektów inżynierskich, z czego dziewięć będzie pełniło funkcję przejść dla zwierząt. Taką też funkcję będzie pełnił prawie 215-metrowy most na rzeczką Orlanka i jej terenami zalewowymi.

W mijającym 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła dziesięć przetargów obejmujących realizację odcinków krajowej 19-stki w woj. podlaskim. Łącznie to ponad 150 km dróg. Jak dotąd podpisano już umowy na realizację trzech odcinków, a na sześć kolejnych GDDKiA weryfikuje złożone przez wykonawców oferty. (mt/mc)