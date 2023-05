Gamestok2 w Książnicy. Powrót do lat 90 – retro spotkanie dla graczy

11 maja, 2023

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Lata 90: konsole, gry komputerowe i literatura. Tematyce retrogamingu poświęcona będzie kolejna odsłona #Gamestok2. Spotkanie gamingowe już 16 maja w Książnicy Podlaskiej.

“Gamestok” to inicjatywa oparta o otwarte spotkania gamingowe, z których każde poświęcone jest konkretnej tematyce „okołogrowej”. To interaktywny panel dyskusyjny z udziałem publiczności i zaproszonych gości, w trakcie którego uczestnicy mają możliwość dostępu do konsol do gier i tematycznej literatury.

– Druga edycja Gamestok to podróż w lata 90. Tematyką drugiej edycji jest sprzęt komputerowy, konsole gry i literatura retro – mówi Jan „Johnny” Wyspiański z Fundacji Grający Białystok. – Wchodzimy w temat retro, dla nas sentymentalny, by dzielić się doświadczeniami i fascynacjami gier komputerowych tamtych czasów.

Czy współczesne gry czy są lepsze od tego, co było w latach 90.? Można się przekonać. Na tę odsłonę Gamestok zaprosiliśmy m.in. sokólskich retromaniaków. Powspominamy stare pegasusy, konsole, gratką będą też czasopisma poświęcone grom z lat 90. – dodaje Sebastian Kochaniec z Książnicy Podlaskiej i z Fundacji Grający Białystok.

Organizatorami spotkań gamingowych są Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Fundacja Grający Białystok. #Gamestok2 odbędzie się 16 maja o 18:00 w Książnicy Podlaskiej.Wstęp na wydarzenie jest wolny. Przedsięwzięciu patronuje Radio Akadera.

O fascynujących spotkaniach Gamestok i kolejnej odsłonie – nawiązującej do lat 90. – mówią Jan „Johnny” Wyspiański z Fundacji Grający Białystok i Sebastian Kochaniec, Książnica Podlaska i Fundacja Grający Białystok: