12 stycznia, 2024

Gala Podlaskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 w Politechnice Białostockiej/ Fot. Dariusz Piekut/PB Gala Podlaskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 w Politechnice Białostockiej/ Fot. Dariusz Piekut/PB

II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku i Technikum Elektryczne w Białymstoku na szczytach Podlaskiego Rankingu Perspektywy 2024. Trzecie miejsce w Podlaskiem zajęło Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej. Po raz 26. Fundacja Perspektywy ogłosiła najlepsze licea i technika w Polsce. W piątek, 12 stycznia w Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB odbyła się Gala Podlaskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024.

Politechnika Białostocka jest Partnerem Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024.

– Chcemy doceniać najlepszych, chcemy ich wyróżniać i z nimi współpracować – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Cieszę się, że wśród naszych studentów są tak liczni absolwenci najlepszych szkół w województwie podlaskim. To dla nas bardzo ważne, bo właśnie z myślą o nich stale doskonalimy naszą ofertę kształcenia, uzupełniamy nasza infrastrukturę dydaktyczną i badawczą i staramy się, żeby zajęcia w uczelni były jak najbardziej atrakcyjne.

Najlepsze licea w Podlaskiem

Pierwsze miejsce w Podlaskiem, 12 w Polsce i tytuł Złotej Szkoły 2024 zdobyło II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

– Sukces to ogromna praca zespołu nauczycieli – mówi Dariusz Bossowski, dyrektor II LO. – Mamy wspaniałą mądrą młodzież, która chętnie się uczy i trafia na mistrzów nauczycieli, którzy starają się ich ukierunkować i wspierać w działaniu. Młodzież bierze udział w ogromnej liczbie olimpiad – część kończy się sukcesem, ale też niektórym się nie udaje. Naszą rolą jest wspierać – bardzo jesteśmy nastawieni na taką indywidualizację pracy z uczniem zdolnym – wyłapujemy ich i organizujemy im wtedy indywidualny program nauki, takie indywidualne zajęcia pod kątem olimpiad.

Na drugim miejscu w województwie podlaskim i 26 w Polsce z tytułem Złotej Szkoły 2024 znalazło się białostockie I LO im. Adama Mickiewicza.

– Nasi uczniowie to niezwykle mądrzy inteligentni i wartościowi młodzi ludzie – mówi Ewa Mituła, dyrektor I LO w Białymstoku. – Dla wielu rankingi są bardzo ważne i podejmując decyzję o wyborze szkoły kierują się między innymi tym wskaźnikiem. Nie wszystko w szkole da się zmierzyć – wiemy, że miejsce w rankingu to nie wszystko. Liczy się, żeby w naszej szkole uczyli się zdrowi, szczęśliwi młodzi ludzie i żeby wychodzili w świat przygotowani do życia ze świadomością, że życie to nie tylko nauka, ale że także warto jest być dobrym, przyzwoitym człowiekiem.

Na trzecie miejsce wskoczyło Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej. 186 miejsce w Polsce dało mu również prawo posługiwania się tytułem Złotej Szkoły 2024.

– Sukces to przede wszystkim wielka, ciężka, systematyczna praca i naszych uczniów i rodziców, którzy przygotowali nam te dzieci i obdarowali nas nimi, a także naszej kadry która potrafi ich przygotować do dalszej drogi, czyli kolejnego etapu edukacyjnego – mówi dr Katarzyna Wiszowata-Walczak, dyrektor ALO PB. – Bardzo istotne jest miejsce, a którym znajduje się szkoła. Politechnika Białostocka pozwala rozwijać się uczniom na wielu różnych płaszczyznach, a oni już teraz czują się takim narybkiem, małymi studentami Politechniki. Na przestrzeni ostatnich lat ponad 55 proc. absolwentów ALO PB, wybiera jako uczelnię wyższą właśnie Politechnikę Białostocką.

Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Najwięcej absolwentów trzech najlepszych liceów w Podlaskiem spośród wszystkich kierunków studiów w Politechnice Białostockiej wybiera studia na Wydziale Informatyki. Z I LO to 62 absolwentów z II LO i z ALO PB mamy po 45 studentów. Dużym zainteresowaniem cieszą się też architektura i budownictwo. Łącznie na wszystkich kierunkach studiów w Politechnice Białostockiej studiuje 148 absolwentów I LO w Białymstoku, 123 absolwentów II LO w Białymstoku, i co naturalne – 122 absolwentów Akademickiego LO PB.

Najlepsze technika w Podlaskiem

Po raz kolejny najlepszym technikum w województwie podlaskim zostało Technikum Elektryczne w Białymstoku. Zajęło też 20 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej i zdobyło tytuł Złotej Szkoły 2024.

– Ważne jest, aby uczniowie byli zadowoleni ze szkoły w której są, żeby czuli że nabywają umiejętności w zawodach w których są kształceni, żeby czuli się mocni, kiedy wejdą na rynek pracy – mówi Anna Niczyporuk, dyrektor Technikum Elektrycznego w Białymstoku. – Chciałabym żeby wszyscy uczniowie i uczniowie klas pierwszych i tych najstarszych żeby oni wiedzieli że szkoła w której są jest silna, jest szkołą z tradycjami, z ambicjami, szkołą w której pracują dobrze nauczyciele, do której przychodzą dobrze uczniowie, ale na pewno ma to związek z tym, że zawody w których kształcimy to są zawody rozwijające się i mają swoją przyszłość. Branża informatyczna, branża elektryczna zawsze będzie potrzebna i to są branże rozwojowe – tutaj nigdy nie ma mety.

W roku akademickim 2023/2024 wśród studentów 110 absolwentów Technikum Elektrycznego w Białymstoku studiuje w Politechnice Białostockiej elektrotechnikę, 43 wybrało automatykę i robotykę, 23 – elektronikę i komunikację. Ogółem w największej uczelni technicznej w Polsce północno-wschodniej studiuje 547 absolwentów Technikum Elektrycznego w tym 166 na Wydziale Informatyki.

Na drugim miejscu w Podlaskiem znalazło się Technikum Leśne w Białowieży. 76 miejsce w Polsce dało mu tytuł Złotej Szkoły 2024. – Trzeba trochę wymusić chęć do zdobywania wiedzy – mówi Mariusz Tokajuk, wicedyrektor Technikum Leśnego w Białowieży.- Nauczyciele powinni być ludźmi z pasją, zaangażowanymi i motywowanymi przez dyrekcję do pracy. I przypomina, że pięć lat mieszkania w internacie uczy jednocześnie umiejętności społecznych.

Trzecie miejsce zajęło Technikum Handlowo-Ekonomiczne w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku.- Nasz sukces to efekt codziennej ciężkiej, systematycznej pracy – mówi Stanisława Kobus, wicedyrektor Technikum Handlowo-Ekonomicznego w Białymstoku. – Na dobre wyniki wspólnie pracują nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przed miotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Wśród absolwentów szkół średnich z TOP 3 zarówno liceów jak i techników największym zainteresowaniem w Politechnice Białostockiej cieszy się kierunek informatyka. Na kierunku informatyka obecnie kształci się 30 proc. absolwentów tych szkół. Aż 166 absolwentów Technikum Elektrycznego w Białymstoku wybrało właśnie ten kierunek studiów. 38 absolwentów Technikum Leśnego studiuje leśnictwo, a 88 absolwentów Technikum Handlowo-Ekonomicznego w Białymstoku wybrało kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Podlaski Ranking Techników Perspektywy 2024 – 10 najwyższych miejsc

Technikum Elektryczne (ZSE), Białystok Technikum Leśne, Białowieża Technikum Handlowo-Ekonomiczne (ZSH-E), Białystok Technikum Programistyczne Infotech, Białystok Technikum nr 4 (ZS nr 4), Suwałki Technikum, Sejny Technikum nr 5 (ZSMiO nr 5), Łomża Technikum nr 2 (ZS nr 6 im. K. Brzostowskiego), Suwałki Technikum nr 6 (ZSEiO nr 6), Łomża Technikum Budowlano-Geodezyjne (ZSB-G), Białystok

Podlaski Ranking Liceów Perspektywy 2024 – 10 najwyższych miejsc

II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, Białystok I LO im. Adama Mickiewicza, Białystok Akademickie LO Politechniki Białostockiej, Białystok I LO im. Tadeusza Kościuszki, Łomża III LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego, Białystok I Społeczne LO, Białystok VI LO im. Króla Zygmunta Augusta, Białystok IV LO im. Cypriana K. Norwida, Białystok I LO z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej Suwałki Katolickie LO im. Matki Bożej Miłosierdzia, Białystok

Głównymi adresatami rankingu Perspektyw są uczniowie oraz ich rodzice. Wkrótce będą oni podejmować decyzje, w jakim liceum lub technikum kontynuować naukę po szkole podstawowej, która placówka doprowadzi ich do studiów oraz ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Wyniki rankingu interesują także szkoły ponadpodstawowe. Zestawienie uwzględnia bowiem wyniki egzaminów maturalnych, a także sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. (jd)