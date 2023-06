Fundacja Dialog otwiera sklep charytatywny na dworcu PKP

29 czerwca, 2023

Sklep charytatywny Fundacji Dialog na dworcu PKP/Fot. A. Topczewska

Fundacja „Dialog” już 5 lipca otwiera charytatywny sklep na dworcu PKP w Białymstoku. Będzie można tam kupić podlaskie przysmaki i pamiątki. Dochód ze sprzedaży trafi do osób potrzebujących.

Teraz trwają ostatnie przygotowania do otwarcia. To punkt tworzony z myślą o turystach, ale też dla mieszkańców. – Prócz pamiątek i przysmaków kupujący znajdą tu także kosmetyki naturalne, boxy prezentowe. Będzie też półka vintage z rzeczami od darczyńców, można przynosić do nas rękodzieło, ceramikę, nowe ubrania. W ofercie znajdą się również produkty wytworzone w Zakładzie Aktywności Zawodowej pod Łomżą, gdzie pracują i tworzą osoby z niepełnosprawnościami – mówi Olga Marszałek z Fundacji Dialog.

Dochód ze sprzedaży trafi do osób potrzebujących będących pod opieką Fundacji Dialog. To dzieci w Domu Powrotu, osoby z niepełnosprawnością i bezdomne, uchodźcy, samotne matki z dziećmi, seniorzy.

Podlaskie słynie z gościnności – dodaje Olga Marszałek – i w sklepie stanął duży drewniany stół, gdzie będzie można usiąść, napić się kawy, naparu z ziół, porozmawiać. Chcemy budować więź z klientem.

Początek działalności sklepu to też okazja, by uczestniczyć w różnych wydarzeniach. To warsztat z psychologiem, warsztaty z makramy, czy leśny trening z elementami boksu – zaprasza Weronika Mroczko również z Fundacji Dialog. Szczegółowy pogram można znaleźć w mediach społecznościowych Fundacji Dialog.

Nadal, na hali dworca PKP, działa punkt pomocy dla uchodźców. Tam można uzyskać informacje dotyczące zakwaterowania, czy pomoc prawną, jak również zaopatrzyć się w produkty żywnościowe.”Dialog” jest dziś jedną z największych organizacji dobroczynnych w woj. podlaskim. Ma pod swoją opieką dzieci w Domu Powrotu, osoby z niepełnosprawnością i bezdomne, uchodźców, samotne matki z dziećmi, seniorów. (at)

O idei sklepu charytatywnego mówią Olga Marszałek i Weronika Mroczko z Fundacji Dialog: