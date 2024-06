Finał konkursu „Wschodzący innowatorzy” w Politechnice Białostockiej

18 czerwca, 2024

Tester siły sygnału radiowego różnych technologii komórkowych, opracowanie autonomicznego robota magazynowego, czy zaprojektowanie i wykonanie skutera z drewna o napędzie elektrycznym – to tylko część projektów, które zaprezentowali uczniowie szkół ponadpodstawowych w Politechnice Białostockiej w finale konkursu „Wschodzący innowatorzy”.

Uczniowie tworzyli swoje projekty we współpracy z firmami z Podlasia oraz mentorami z Politechniki Białostockiej.

– Główne czynniki, na które zwracamy uwagę to przedstawienie projektu, próba „sprzedaży” nam tego całego towaru, bądź usługi, potem innowacyjność i możliwość wdrożenia – mówi dr inż. Zbigniew Sołjan z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej i członek komisji konkursowej. – Po wstępnych ocenach od przedsiębiorstw, po tym co my już zdążyliśmy przeczytać, jako komisja konkursowa, jest kilka bardzo innowacyjnych projektów.

W sumie w finale było 10 zespołów uczniowskich z białostockich szkół średnich, w tym dwa z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Zwycięzców konkursu „Wschodzący innowatorzy” poznamy na gali finałowej, która odbędzie się 25 czerwca w Politechnice Białostockiej. (hk)

Relacja Hanny Kość: